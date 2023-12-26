Какими стали герои первого Джуманджи через 28 лет — их просто не узнать

"Джуманджи" 1995 года — какими стали актеры фильма через 28 лет
Приключенческий фильм "Джуманджи" впервые появился на телеэкранах еще в далеком 1995 году, и с тех пор стал очень успешным. Актеры, сыгравшие в этой картине, получили безумную популярность, и за 28 лет радикально изменили свою жизнь.
Новини.LIVE предлагает сравнить, как за 28 лет изменились актеры фильма "Джуманджи".
Кирстен Данст
Актриса Кирстен Данст впервые появилась на съемках фильма "Джуманджи" на роль Джуди в достаточно юном возрасте, но эта картина стала далеко не первой в ее карьере. До начала съемок она сыграла в таком легендарном фильме, как "Звездный путь: Следующее поколение".
Сейчас 41-летняя Кирстен — не только актриса, но и режиссер, сценарист, модель и певица. Кроме того, она состоит в браке с актером Джесси Племонс, снявшимся в современной версии "Джуманджи".
Брэдли Пирс
Актер, сыгравший роль Питера Шеперда в фильме "Джуманджи", к сожалению, не стал успешным голливудским актером. Он иногда снимается в разных эпизодических ролях и ролях второго плана, работает барменом и ресторанным консультантом.
Актер, которому сегодня 41 год, развелся со своей женой Шери Мари Холмс и имеет двоих сыновей.
Бонни Хант
Актриса Бонни Хант начала свою карьеру с работы стэндап-комиком, а в 1984 году впервые появилась в эпизоде сериала "Американский театр". Своего успеха актриса добилась благодаря ролям в таких легендарных фильмах, как:
- Бетховен
- Бетховен 2
- Джуманджи
- Джерри Магуайер
- Паутина лжи
- Зеленая миля
- Оптом дешевле
- Оптом дешевле 2
В 2006 году Бонни Хант, которой сегодня уже 62 года, рассталась со своим мужем Джоном Мерфи, за которого вышла замуж в 1988 году.
Биби Нойвирт
Американская актриса сыграла роль тети главных героев по имени Нора Шеперд в фильме "Джуманджи". После завершения съемок актриса иногда снималась в кино, но в последнее время предпочитает различные телевизионные шоу и бродвейские спектакли.
Сегодня 64-летняя Биби Нойвирт замужем за Крисом Калкинсом, с которым вступила в брак в 2009 году.
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