Какими стали герои первого Джуманджи через 28 лет — их просто не узнать

Кадр из легендарного фильма "Джуманджи" 1995 года. Фото: Pinterest

Приключенческий фильм "Джуманджи" впервые появился на телеэкранах еще в далеком 1995 году, и с тех пор стал очень успешным. Актеры, сыгравшие в этой картине, получили безумную популярность, и за 28 лет радикально изменили свою жизнь.

Новини.LIVE предлагает сравнить, как за 28 лет изменились актеры фильма "Джуманджи".

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Кирстен Данст

Актриса Кирстен Данст впервые появилась на съемках фильма "Джуманджи" на роль Джуди в достаточно юном возрасте, но эта картина стала далеко не первой в ее карьере. До начала съемок она сыграла в таком легендарном фильме, как "Звездный путь: Следующее поколение".

Сейчас 41-летняя Кирстен — не только актриса, но и режиссер, сценарист, модель и певица. Кроме того, она состоит в браке с актером Джесси Племонс, снявшимся в современной версии "Джуманджи".

Кирстен Данст в фильме "Джуманджи" и сейчас. Фото: Daily Mail

Брэдли Пирс

Актер, сыгравший роль Питера Шеперда в фильме "Джуманджи", к сожалению, не стал успешным голливудским актером. Он иногда снимается в разных эпизодических ролях и ролях второго плана, работает барменом и ресторанным консультантом.

Актер, которому сегодня 41 год, развелся со своей женой Шери Мари Холмс и имеет двоих сыновей.

Брэдли Пирс в роли Питера и сейчас. Фото: Pinterest

Бонни Хант

Актриса Бонни Хант начала свою карьеру с работы стэндап-комиком, а в 1984 году впервые появилась в эпизоде сериала "Американский театр". Своего успеха актриса добилась благодаря ролям в таких легендарных фильмах, как:

Бетховен

Бетховен 2

Джуманджи

Джерри Магуайер

Паутина лжи

Зеленая миля

Оптом дешевле

Оптом дешевле 2

В 2006 году Бонни Хант, которой сегодня уже 62 года, рассталась со своим мужем Джоном Мерфи, за которого вышла замуж в 1988 году.

Бонни Хант в "Джумандже" и сейчас. Фото: Piximus

Биби Нойвирт

Американская актриса сыграла роль тети главных героев по имени Нора Шеперд в фильме "Джуманджи". После завершения съемок актриса иногда снималась в кино, но в последнее время предпочитает различные телевизионные шоу и бродвейские спектакли.

Сегодня 64-летняя Биби Нойвирт замужем за Крисом Калкинсом, с которым вступила в брак в 2009 году.

Биби Нойвирт в фильме "Джуманджи" и сейчас. Фото: El HuffPost

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