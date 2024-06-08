Лана Дель Рей зірвалась в Парижі на випадкову людину — в чому співачка звинувачує

Американська співачка Лана Дель Рей. Фото: Instagram/ldr_fans

Американська співачка Лана Дель Рей опинилась в епіцентрі скандалу в Парижі. Багаторазова номінантка премії "Ґреммі" вступила в конфлікт з перехожими, яких деякі ЗМІ ідентифікують як папараці.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Лана Дель Рей накричала на незнайомців

Виконавицю хіта Summertime Sadness виходила з одного магазинів в столиці Франції, як побачила, що незнайома людина її знімає. Артистка попросила припинити зйомку та вирвала телефон з рук незнайомця. Достовірно невідомо, чи була людина фанатом, чи папараці.

Згодом в мережі з’явилось відео, на якому Лана не стримує емоцій. Вона заявила, що хоче просто відпочити, бо працює кожного дня. Але їй не дають папараці та переслідувачі. Дель Рей висунула гучні звинувачення у бік людини, яка знімала артистку на смартфон.

"Ви весь час стежте за моєю родиною та мною! Йдіть геть! Припиніть переслідувати мене", — прокричала зірка.

На фан-сторінці зірки з’явився знімок, зроблений під час інциденту. Лана Дель Рей відповіла: "Ці негідники погрожували, що змінять мої фотографії так, щоб я виглядала жахливо. Сталкери", — прокоментувала зірка.

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