Почему Эд Ширан не пользуется мобильным телефоном почти десять лет

Британский певец Эд Ширан. Фото: Instagram/teddysphotos

Титулованный британский певец Эд Ширан не пользуется телефоном почти 10 лет. Четырехкратный лауреат премии "Грэмми" держит связь со многими друзьями другим способом.

Об этом сообщает издание The Express Tribune.

Читайте также:

Почему у Эда Ширана нет телефона

Певец, которому 33 года, принял участие в записи подкаста Therapuss Джейка Шейна. Ведущий предложил музыканту обменяться номерами телефонов. На что Ширан признался: у него нет мобильного телефона. А общается он с помощью электронной почты.

"У меня нет номера с 2015 года. Мне недавно дали телефон, чтобы я снимал себя во время похода на матч Бостон Селтикс, но больше я им не пользовался", — заявил Эд.

По словам британского артиста, с 15 лет у него был один и тот же номер. Когда он прославился, в телефонной книге было около 10 тысяч контактов. Многие из них писали ему. Сначала Ширан отвечал, но потом у него просто не было времени.

"Однажды я ужинал с отцом, а у меня телефон разрывался от сообщений, приходилось доставать, отвлекаться. В общем-то из-за этого я начал терять живое общение. И поэтому я оставил себе только айпад и электронную почту, которую проверяю раз в неделю", — признался Ширан.

По словам британца, обычно он выделяет на электронную почту час в день. В большинстве своем он проверяет ее, когда сидит в автомобиле.

Напомним, ранее мы писали, что американская певица Лана Дель Рэй накричала на прохожих в столице Франции. Также мы рассказывали, что американский блогер Ким Кардашьян прокомментировала обвинения в сторону ее бывшего мужа, рэпера Канье Уэста.