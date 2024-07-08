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Эдди Мерфи рассказал, какими видит собственные похороны

8 июля 2024 12:01
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Эдди Мерфи рассказал, каким видит собственные похороны
Актер Эдди Мерфи. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Комик Эдди Мерфи признался, что не хочет похорон и надеется, что его близкие позволят ему "просто спокойно уйти", когда он умрет. 63-летний актер, имеющий 10 детей от пяти женщин, сделал это заявление во время премьеры своего нового фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф".

Об этом пишет Daily Mail.

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Сначала он пошутил, что тема полицейского из Беверли-Хиллз из оригинального фильма 1984 года должна быть проиграна на его мемориальной службе, чтобы вызвать "улыбку" у его родных и друзей. Он рассмеялся от мысли о музыке из фильма, звучащей на его похоронах.

 

Актер Эдди Мерфи с супругой
Актер Эдди Мерфи с супругой. Фото: Reuters

 

"Это просто шутка, потому что у меня никогда не будет похорон. Я имею в виду, когда я умру, родные знают, никих похорон, нет, просто дайте мне спокойно уйти", — сказал он киножурналисту Кевину Маккарти в интервью в Instagram.

Близкие Эдди, включают в себя его 10 детей, а также его давнюю любовь Пейдж Батчер, австралийскую модель, с которой он живет с 2012 года.

Через 13 лет брака с Николь Мерфи у Эдди родилось пятеро детей — Брия, Майлз, Шейн, Зола и Белла. У Эдди так же есть сын Кристиан от женщины по имени Тамара Худ и сын Эрик от Полетт Макнили, с которой он был в романтических отношениях в 1989 году.

Эдди отец 17-летней Энджел, которую родила его бывшая любовница Мэл Би, известная солистка Spice Girls. Хотя Эдди сначала подверг сомнению, что он был отцом Энджел, в конце концов он прошел тест ДНК, чтобы подтвердить свое отцовство, когда маленькой девочке было два месяца.

Эдди известен по фильму о полицейском из Беверли-Хиллз, который вышел в 1984 году. В первом фильме персонаж Эдди Аксель Фоли — детройтский детектив, берущий отпуск, чтобы уехать в Беверли-Хиллз и расследовать убийство своего друга детства Майки. Теперь, в новом фильме, сюжетная линия включает в себя сговор, ставящий под угрозу безопасность дочери Акселя. Главный герой возвращается в Беверли-Хиллз из Детройта, и в процессе встречается с несколькими знакомыми героями из первого фильма.

Напомним, скончался звездный солист известной группы Crazy Town. Ранее же стало известно о смерти голливудского продюсера "Аватара".

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