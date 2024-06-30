Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Едді Мерфі шокував розповіддю про те, як відомі коміки ледь не зруйнували його життя arrow

Едді Мерфі шокував розповіддю про те, як відомі коміки ледь не зруйнували його життя

30 червня 2024 09:10
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Едді Мерфі про відмову від вживання заборонених речовин — деталі
Американський актор Едді Мерфі. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий американський актор Едді Мерфі зізнався про те, що відомі коміки пропонували йому важкий наркотик. Зірка вдячний собі за те, що в потрібний момент зробив правильний вибір.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Едді Мерфі про те, як зробив правильний вибір у житті

У інтерв'ю виданню "Таймс" популярний актор розповів, що відомі коміки Джон Белуші та Робін Вільямс у 80-х роках пропонували йому кокаїн. Тоді Мерфі відмовився і вдячний собі за цей вибір.

"Пам'ятаю, мені було 19, я пішов до Блюз-бару. Там були я, Белуші та Робін Вільямс. Вони почали вживати кокаїн, а я такий: "Ні, я і так крутий"", — розповів він.

Едді Мерфі про прозицію заборонених речовин
Американський актор Едді Мерфі. Фото: Instagram/eddie_murphy_official1

Зірка стрічки "Доктор Дулітл" повідомив, що відмовився від їхньої пропозиції, тому що не був зацікавлений у тому, щоб спробувати наркотик.

"Я не займав якоїсь моральної позиції. Я просто не цікавився цим. Не мав бажання та цікавості. Бог приглядав за мною в той момент", — поділився актор.

Мерфі також пригадав історії зірок, включаючи Майкла Джексона, Елвіса Преслі, Белуші і Вільямса, які зловживали наркотичними речовинами.

Едді Мерфі про наркотики
Коміки Джон Белуші та Робін Вільямс разом з актором Едді Мерфі. Фото: Associated Press

Белуші помер від передозування героїну у віці 33 років у 1982 році, а Вільямс наклав на себе руки у 2014 році у віці 63 років. Король поп-музики також помер передчасно і несподівано.

Незважаючи на те, що Едді Мерфі має неймовірну славу та солідні гонорари, він зізнався, що ніколи не вживав алкоголь і лише у віці 30 років вперше спробував "травичку".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Едді Мерфі повідомив про зйомки п'ятої частини легендарного мультика "Шрек". А також мультфільм "Думками навиворіт 2" встановив рекорд 2024 року в кінопрокаті США. 

наркотики
Голлівуд
актори
закордонні зірки
інтерв'ю
життя

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони