Едді Мерфі про відмову від вживання заборонених речовин — деталі

Едді Мерфі шокував розповіддю про те, як відомі коміки ледь не зруйнували його життя
Відомий американський актор Едді Мерфі зізнався про те, що відомі коміки пропонували йому важкий наркотик. Зірка вдячний собі за те, що в потрібний момент зробив правильний вибір.
Про це пише Page Six.
Едді Мерфі про те, як зробив правильний вибір у житті
У інтерв'ю виданню "Таймс" популярний актор розповів, що відомі коміки Джон Белуші та Робін Вільямс у 80-х роках пропонували йому кокаїн. Тоді Мерфі відмовився і вдячний собі за цей вибір.
"Пам'ятаю, мені було 19, я пішов до Блюз-бару. Там були я, Белуші та Робін Вільямс. Вони почали вживати кокаїн, а я такий: "Ні, я і так крутий"", — розповів він.
Зірка стрічки "Доктор Дулітл" повідомив, що відмовився від їхньої пропозиції, тому що не був зацікавлений у тому, щоб спробувати наркотик.
"Я не займав якоїсь моральної позиції. Я просто не цікавився цим. Не мав бажання та цікавості. Бог приглядав за мною в той момент", — поділився актор.
Мерфі також пригадав історії зірок, включаючи Майкла Джексона, Елвіса Преслі, Белуші і Вільямса, які зловживали наркотичними речовинами.
Белуші помер від передозування героїну у віці 33 років у 1982 році, а Вільямс наклав на себе руки у 2014 році у віці 63 років. Король поп-музики також помер передчасно і несподівано.
Незважаючи на те, що Едді Мерфі має неймовірну славу та солідні гонорари, він зізнався, що ніколи не вживав алкоголь і лише у віці 30 років вперше спробував "травичку".
Нагадаємо, раніше ми писали, що Едді Мерфі повідомив про зйомки п'ятої частини легендарного мультика "Шрек". А також мультфільм "Думками навиворіт 2" встановив рекорд 2024 року в кінопрокаті США.
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