Едді Мерфі про відмову від вживання заборонених речовин — деталі

Американський актор Едді Мерфі. Фото: Reuters

Відомий американський актор Едді Мерфі зізнався про те, що відомі коміки пропонували йому важкий наркотик. Зірка вдячний собі за те, що в потрібний момент зробив правильний вибір.

Про це пише Page Six.

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У інтерв'ю виданню "Таймс" популярний актор розповів, що відомі коміки Джон Белуші та Робін Вільямс у 80-х роках пропонували йому кокаїн. Тоді Мерфі відмовився і вдячний собі за цей вибір.

"Пам'ятаю, мені було 19, я пішов до Блюз-бару. Там були я, Белуші та Робін Вільямс. Вони почали вживати кокаїн, а я такий: "Ні, я і так крутий"", — розповів він.

Американський актор Едді Мерфі. Фото: Instagram/eddie_murphy_official1

Зірка стрічки "Доктор Дулітл" повідомив, що відмовився від їхньої пропозиції, тому що не був зацікавлений у тому, щоб спробувати наркотик.

"Я не займав якоїсь моральної позиції. Я просто не цікавився цим. Не мав бажання та цікавості. Бог приглядав за мною в той момент", — поділився актор.

Мерфі також пригадав історії зірок, включаючи Майкла Джексона, Елвіса Преслі, Белуші і Вільямса, які зловживали наркотичними речовинами.

Коміки Джон Белуші та Робін Вільямс разом з актором Едді Мерфі. Фото: Associated Press

Белуші помер від передозування героїну у віці 33 років у 1982 році, а Вільямс наклав на себе руки у 2014 році у віці 63 років. Король поп-музики також помер передчасно і несподівано.

Незважаючи на те, що Едді Мерфі має неймовірну славу та солідні гонорари, він зізнався, що ніколи не вживав алкоголь і лише у віці 30 років вперше спробував "травичку".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Едді Мерфі повідомив про зйомки п'ятої частини легендарного мультика "Шрек". А також мультфільм "Думками навиворіт 2" встановив рекорд 2024 року в кінопрокаті США.