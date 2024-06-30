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Эдди Мерфи шокировал рассказом о том, как известные комики чуть не разрушили его жизнь

30 июня 2024 09:10
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Эдди Мерфи об отказе от употребления запрещенных веществ.
Американский актер Эдди Мерфи. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный американский актер Эдди Мерфи признался, что известные комики предлагали ему тяжелый наркотик. Звезда благодарен себе за то, что в нужный момент сделал верный выбор.

Об этом пишет Page Six.

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В интервью "Таймс" популярный актер рассказал, что известные комики Джон Белуши и Робин Уильямс в 80-х годах предлагали ему кокаин. Тогда Мерфи отказался и благодарен себе за этот выбор.

"Помню, мне было 19, я пошел в Блюз-бар. Там были я, Белуши и Робин Уильямс. Они начали употреблять кокаин, а я такой: "Нет, я и так крут", — рассказал он.

Эдди Мерфи о продукции запрещенных веществ
Американский актер Эдди Мерфи. Фото: Instagram/eddie_murphy_official1

Звезда фильма "Доктор Дулитл" сообщил, что отказался от их предложения, потому что не был заинтересован в том, чтобы попробовать наркотик.

"Я не занимал какой-то моральной позиции. Я просто не интересовался этим. Не было желания и любопытства. Бог присматривал за мной в тот момент", — поделился актер.

Мерфи также вспомнил истории звезд, включая Майкла Джексона, Элвиса Пресли, Белуши и Уильямса, которые злоупотребляли наркотическими веществами.

Эдди Мерфи о наркотиках
Комики Джон Белуши и Робин Уильямс вместе с актером Эдди Мерфи. Фото: Associated Press

Белуши умер от передозировки героина в возрасте 33 лет в 1982 году, а Уильямс покончил с собой в 2014 году в возрасте 63 лет. Король поп-музыки также скончался преждевременно и неожиданно.

Несмотря на то, что у Эдди Мерфи невероятная слава и солидные гонорары, он признался, что никогда не употреблял алкоголь и только в возрасте 30 лет впервые попробовал "травку".

Напомним, ранее мы писали, что Эдди Мерфи сообщил о съемках пятой части легендарного мультика "Шрек". А также мультфильм "Мыслями наизнанку 2" установил рекорд 2024 года в кинопрокате США.

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