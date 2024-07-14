Едді Мерфі зареєстрував шлюб — фото з церемонії

Едді Мерфі зіграв весілля із відомою моделлю після тривалих стосунків
Відомий американський актор Едді Мерфі одружився на моделі Пейдж Батчер. Пара разом більше 12 років та виховує двох спільних дітей.
Про це повідомляє People.
Едді Мерфі узаконив стосунки
Актор зробив пропозицію австралійській модель у вересні 2018 року. Пара виховує спільних дітей — 8-річну доньку Іззі Уну та 5-річного сина Макса Чарльза.
Весільна церемонія відбулася 9 липня, на острові Ангілья. На неї закохані запросили лише родину та близьких друзів. Модель Пейдж Батчер обрала для себе вишукану корсетну сукню, прикрашену мереживом від Міри Цвіллінгер, а Мерфі був у костюм від Brioni.
Для зірки стрічки "Доктор Дулітл" це вже другий шлюб, а для Батчер — перший.
У актора є дорослі діти від першого шлюбу — 34-річний Ерік, 33-річний Крістіан, 31-річний Майлз Мітчелл, 24-річна Зола Айві та 17-річна Енджел Айріс.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Едді Мерфі повідомив про зйомки п'ятої частини легендарного мультика "Шрек". А також відомий актор поділився історією про те, як відомі коміки пропонували йому наркотики.
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