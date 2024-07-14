Едді Мерфі зареєстрував шлюб — фото з церемонії

Американський актор Едді Мерфі з дружиною Пейдж Батчер. Фото: Reuters

Відомий американський актор Едді Мерфі одружився на моделі Пейдж Батчер. Пара разом більше 12 років та виховує двох спільних дітей.

Про це повідомляє People.

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Актор зробив пропозицію австралійській модель у вересні 2018 року. Пара виховує спільних дітей — 8-річну доньку Іззі Уну та 5-річного сина Макса Чарльза.

Весільна церемонія відбулася 9 липня, на острові Ангілья. На неї закохані запросили лише родину та близьких друзів. Модель Пейдж Батчер обрала для себе вишукану корсетну сукню, прикрашену мереживом від Міри Цвіллінгер, а Мерфі був у костюм від Brioni.

Американський актор Едді Мерфі одружився на моделі Пейдж Батчер. Фото: instagram.com/chardphoto/

Для зірки стрічки "Доктор Дулітл" це вже другий шлюб, а для Батчер — перший.

У актора є дорослі діти від першого шлюбу — 34-річний Ерік, 33-річний Крістіан, 31-річний Майлз Мітчелл, 24-річна Зола Айві та 17-річна Енджел Айріс.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Едді Мерфі повідомив про зйомки п'ятої частини легендарного мультика "Шрек". А також відомий актор поділився історією про те, як відомі коміки пропонували йому наркотики.