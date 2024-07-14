Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Едді Мерфі зіграв весілля із відомою моделлю після тривалих стосунків arrow

Едді Мерфі зіграв весілля із відомою моделлю після тривалих стосунків

14 липня 2024 11:38
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Едді Мерфі зареєстрував шлюб — фото з церемонії
Американський актор Едді Мерфі з дружиною Пейдж Батчер. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відомий американський актор Едді Мерфі одружився на моделі Пейдж Батчер. Пара разом більше 12 років та виховує двох спільних дітей.

Про це повідомляє People.

Читайте також:

Едді Мерфі узаконив стосунки

Актор зробив пропозицію австралійській модель у вересні 2018 року. Пара виховує спільних дітей —  8-річну доньку Іззі Уну та 5-річного сина Макса Чарльза.

Весільна церемонія відбулася 9 липня, на острові Ангілья. На неї закохані запросили лише родину та близьких друзів. Модель Пейдж Батчер обрала для себе вишукану корсетну сукню, прикрашену мереживом від Міри Цвіллінгер, а Мерфі був у костюм від Brioni.

Едді Мерфі зіграв весілля із відомою моделлю після тривалих стосунків - фото 1
Американський актор Едді Мерфі одружився на моделі Пейдж Батчер. Фото: instagram.com/chardphoto/

Для зірки стрічки "Доктор Дулітл" це вже другий шлюб, а для Батчер — перший.

У актора є дорослі діти від першого шлюбу — 34-річний Ерік, 33-річний Крістіан, 31-річний Майлз Мітчелл, 24-річна Зола Айві та 17-річна Енджел Айріс.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Едді Мерфі повідомив про зйомки п'ятої частини легендарного мультика "Шрек". А також відомий актор поділився історією про те, як відомі коміки пропонували йому наркотики.

шлюб діти фото відносини закордонні зірки церемонія дружина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня