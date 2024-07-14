Эдди Мерфи зарегистрировал брак - фото с церемонии

Американский актер Эдди Мерфи с супругой Пейдж Батчер. Фото: Reuters

Известный американский актер Эдди Мерфи женился на модели Пейдж Батчер. Пара вместе более 12 лет и воспитывает двух общих детей.

Об этом сообщает People.

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Актер сделал предложение австралийской модели в сентябре 2018 года. Пара воспитывает общих детей — 8-летнюю дочь Иззи Уну и 5-летнего сына Макса Чарльза.

Свадебная церемония состоялась 9 июля, на острове Ангилья. На нее влюбленные пригласили только семью и близких друзей. Модель Пейдж Батчер выбрала для себя изысканное корсетное платье, украшенное кружевом от Миры Цвиллингер, а Мерфи был в костюме от Brioni.

Американский актер Эдди Мерфи женился на модели Пейдж Батчер. Фото: instagram.com/chardphoto/

Для звезды фильма "Доктор Дулитл" это уже второй брак, а для Батчер — первый.

У актера есть взрослые дети от первого брака — 34-летний Эрик, 33-летний Кристиан, 31-летний Майлз Митчелл, 24-летняя Зола Айви и 17-летняя Энджел Айрис.

Напомним, ранее мы писали, что Эдди Мерфи сообщил о съемках пятой части легендарного мультика "Шрек". Также известный актер поделился историей о том, как известные комики предлагали ему наркотики.