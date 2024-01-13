Екранний батько Меган Маркл розповів про їхню останню зустріч

Актор Венделл Пірс. Фото: Esquire

Голлівудський актор Венделл Пірс, який грав батька Меган Маркл в серіалі "Форс-мажори", розповів про що вони розмовляли востаннє. 60-річний колега дружини принца Гаррі також зазначив, коли це було.

Про це пише видання Page Six.

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60-річний Венделл Пірс не хвилюється через хейт, який отримує його телевізійна дочка Меган Маркл. На одному зі світських заходів він розповів, що особисто знайом і з принцом Гаррі. Венделл наголосив, що в зіркової пари є двоє прекрасних дітей, а все інше їх не хвилює.

За словами Пірса, в останній раз з Меган Маркл вони бачились кілька місяців тому, коли вона в черговий раз отримувала одну з нагород.

"Ви знаєте, ми спілкувались про звичайні речі. Я нагадав їй, що неважливо, в якій частині світу ми б не були, я завжди буду її другом. Я люблю її", — зізнався актор.

Венделл та Меган в серіалі "Форс-мажори". Фото: Everett Collection

Маркл брала участь у шоу між 2011 і 2018 роками, і пішла з серіалу ще до того, як вона вийшла заміж за принца Гаррі. Минулого року "Форс-мажори" став успішним на Netflix і за підсумками набрав десятки мільярдів хвилин переглядів. І це попри те, що робота над серіалом закінчилась ще 2019 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що чому Меган Маркл не з'явилась на премії "Золотий глобус". Також розповідали, що ведучий "Золотого глобуса" висміяв королівську сім'ю і пожартував з принца Гаррі.