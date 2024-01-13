Экранный отец Меган Маркл рассказал об их последней встрече

Актер Венделл Пирс. Фото: Esquire

Голливудский актер Венделл Пирс, игравший отца Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры", рассказал о чем они разговаривали в последний раз. 60-летний коллега супруги принца Гарри также отметил, когда это было.

Об этом пишет издание Page Six.

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60-летний Венделл Пирс не волнуется из-за хейта, который получает его телевизионная дочь Меган Маркл. На одном из светских мероприятий он рассказал, что лично знаком и с принцем Гарри. Венделл подчеркнул, что у звездной пары есть двое прекрасных детей, а все остальное их не волнует.

По словам Пирса, в последний раз с Меган Маркл они виделись несколько месяцев назад, когда она в очередной раз получала одну из наград.

"Вы знаете, мы общались об обычных вещах. Я напомнил ей, что неважно, в какой части света мы бы ни были, я всегда буду ее другом. Я люблю ее", — признался актер.

Венделл и Меган в сериале "Форс-мажоры". Фото: Everett Collection

Маркл принимала участие в шоу между 2011 и 2018 годами и ушла из сериала еще до того, как она вышла замуж за принца Гарри. В прошлом году "Форс-мажоры" стал успешным на Netflix и по итогам набрал десятки миллиардов минут просмотров. И это, несмотря на то, что работа над сериалом закончилась еще в 2019 году.

Напомним, ранее мы писали, что почему Меган Маркл не появилась на премии "Золотой глобус". Также рассказывали, что ведущий "Золотого глобуса" высмеял королевскую семью и пошутил над принцем Гарри.