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Стало відомо, чому Меган Маркл не з'явилась на "Золотому глобусі"

9 січня 2024 18:49
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Стало відомо, чому Меган Маркл не з'явилась на "Золотому глобусі"
Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Герцогиня Сассекська Меган Маркл не змогла приєднатися до колишніх колег за серіалом "Форс-мажори" на "Золотому глобусі". Як стверджувало анонімне джерело, через "попередні зобов'язання".

Про це пише Daily Mail.

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Інсайдер повідомив, що герцогиня Сассекська була запрошена на захід, але, "на жаль", не змогла з’явитися через інші плани. Тим часом Джина Торрес, яка зіграла Джессіку Пірсон в американській юридичній драмі, повідомила, що колишні колеги просто "не мають її номера", коли її запитали, чи хтось звертався до колишньої актриси.

Інтерв'юер запитав: "Хтось написав Меган і сказав, що вона має прийти на "Золотий глобус"?".

"У нас немає її номера. Вона дивитиметься. Вона буде щаслива, що ми тут", — сказала 54-річна Джина Торрес, яка була на королівському весіллі принца Гаррі та Меган у 2018 році.

На вчорашній церемонії нагородження ведучий Джо Кой викликав обурення, звернувшись до пари під час свого вступного монологу. Він почав з того, що назвав королівську сім’ю "багатою, білою та неблагополучною" жартома, порівнюючи "Спадкоємців" HBO з "Короною" Netflix.

Потім, перейшовши до Сассексів, Джо зауважив, що парі платять "мільйони за те, що вони абсолютно нічого не роблять — і це лише Netflix", викликавши гучний сміх у залі, у тому числі від генерального директора Netflix Теда Сарандоса.

 

Герцогиня Сассекська Меган Маркл у серіалі. Фото: Shutterstock
Герцогиня Сассекська Меган Маркл у серіалі. Фото: Shutterstock

Повідомляється, що стрімінговий сервіс заплатив 88 мільйонів фунтів стерлінгів (100 мільйонів доларів) за документальні фільми пари 2022 року в рамках багаторічної угоди.

Обговорюючи відсутність Меган, інсайдер "Золотого глобусу" сказав Page Six: "Ми запрошували герцогиню, але нам сказали, що, на жаль, у неї були попередні зобов’язання".

"Форс-мажори" спочатку транслювалися на телеканалі USA Network протгом дев’яти сезонів з 2011 по 2019 рік. Сюжет розповідає, як Майк Росс (Адамс) приєднався до відомої юридичної фірми разом із Гарві Спектером (Махт), Джесікою Пірсон (Торрес) і Луїсом Літтом (Рік Гоффман), тоді як Рафферті зіграла безглузду помічницю Харві Донну Полсен. Герцогиня зіграла Рейчел Зейн, помічника юриста, яка стає грізним адвокатом і зрештою виходить заміж за Майка Росса.

Нагадаємо, астролог розповіла, що чекає на стосунки принца Гаррі та Меган Маркл у майбутньому році.

Раніше королівський оглядач прокоментувала мемуари принца Гаррі.

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