Экс-адвокат Эмбер Херд рассказал, что действительно узнал о Джонни Деппе во время расследования

Актер Джонни Депп. Фото: instagram.com/johnnydepp/

Бывший частный детектив, нанятый юридической командой Эмбер Херд, чтобы найти компромат на Джонни Деппа, признает, что был ошеломлен количеством непоколебимой поддержки актера, когда его обвиняли в жестоком обращении с актрисой. В своей новой книге Johnny Depp's Accidental Fixer, вышедшей 5 июля, 74-летний Пол Баррези вспоминает, как опросил 100 человек накануне судебных процессов Деппа по поводу клеветы против его бывшей супруги, но обнаружил, что большинство на стороне звезды.

Об этом пишет Daily Mail.

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Джонни Деппа описали как "джентльмена из джентльменов" и как человека, "не имеющего злобы", несмотря на обвинения, выдвинутые в его адрес. Друг звезды "Пиратов Карибского моря" также рассказал Баррези, что Депп "уважал и обожал женщин" — в противовес заявлениям Херд, что он был физически и психически жесток.

По словам Баррези, он начал "поиск правды" о Деппе, даже если выводы были не такими, как хотели адвокаты Херд.

Баррези впервые был нанят командой Херд в июле 2019 года, чтобы получить информацию, которая может быть полезна против Деппа, накануне обоих судебных процессов за клевету в Великобритании и США.

В конце концов, Депп проиграл в 2020 году дело о клевете, которое рассматривалось в Высоком суде Лондона против британской газеты. Но вернувшись в США, второй судебный процесс по клевете в Виргинии против Херд вынес решение в пользу Деппа.

Баррези не уточняет, над каким делом он работал, лишь то, что ему дали указания "углубиться в жизнь и историю Джонни Деппа и найти доказательства его вероятного физического насилия над женщинами". Ему приказали откопать показания свидетелей, видео, фотографии или что-нибудь другое, что могло бы подтвердить претензии Херд против Деппа.

Но как только Баррези стал разговаривать с коллегами Деппа, он обнаружил, что картина была более положительной, чем надеялись адвокаты Херд. Брэд Фурман, режиссер криминального триллера 2018 года "Город лжи", был среди тех, кто отрицал обвинения, выдвинутые против Деппа в течение многих лет.

Баррези поговорил с другими, кто знал Деппа годами. Среди них певец Чак Вайс, который сказал: "В моем присутствии Джонни всегда демонстрировал уважение и обожание женщин".

Журналистка Seven McDonald сказала: "Я не думаю, что могу тебе помочь. Джонни милый мужчина. Я никогда не видела, чтобы он был жестоким — на самом деле, как раз наоборот. Джонни Депп — это тот тип, который бы пополз в водосточную трубу, чтобы спасти тонущего котенка".

Пожалуй, наиболее откровенным стал в защиту Деппа татуировщик Джонатан Шоу, близкий друг актера. Он сказал Баррези: "Джонни сверхчеловек. Единственное, чем я хотел бы помочь этой золотоискательнице Херд, это зарядить ружье, которым она хотела вынести себе мозги".

Баррези сказал, что восхищается Деппом и испытывает "глубокое сочувствие к нему".

Баррези пишет: "Этим рассказом я имел целью почтить гуманность, пролив свет на человека, о котором слагают мифы, и предложить рассказ, основанный на подлинном понимании и сочувствии".

Напомним, дочь Джонни Деппа показала первый трейлер своего фильма ужасов. А раньше Джонни Депп удивил сменой образа.