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Экс-супруг Анджелины Джоли удивил профессиональными навыками пожарного

6 мая 2024 11:08
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Эксмуж Анджелины Джоли удивил профессиональными навыками пожарного
Джонни Ли Миллер. Фото: instagram.com/jonnylmiller
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Первый супруг американской актрисы Анджелины Джоли, голливудский актер Джонни Ли Миллер, неожиданно отпраздновал Международный день пожарных. Звезда сериала "Элементарно" присутствует на восьмом ежегодном соревновании пожарных.

Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram.

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По словам актера, инструкторы провели всевозможных знаменитостей, доноров и пожарных, которыми он теперь называет себя, через серию тренингов и занятий. ️На фото и видео актер демонстрирует навыки работы пожарного и позирует вместе с коллегами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by jonny lee miller (@jonnylmiller)

В прошлом году Джонни Ли Миллер прошел курс пожарного-волонтера. Учился пять месяцев в соответствующей академии в Нью-Йорке.

В рамках курса, который овладел актер, он научился, как правильно вести себя в экстремальных ситуациях, спасать из горящих зданий людей, обращаться с транспортом и соответствующей техникой. Чтобы получить квалификацию, Миллер должен был сдать практический и письменный тест.

Напомним, актриса Анджелина Джоли дала новые показания по разборкам с бывшим супругом Брэдом Питтом. А ранее невеста Брэда Питта снялась в стильной фотосессии.

Анджелина Джоли
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