Ексчоловік Ані Лорак вкотре емоційно закликав не обговорювати його особисте життя

Мурат Налчаджиоглу з новою пасією, моделлю Анастасією. Фото: Instagram/muratnalca

Розлучення ексчоловік співачки-колаборантки Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу з візажисткою Лілією Реус, активно обговорюють в соцмережах. Особлива увага шанувальників колишньої зіркової пари прикута до нової пасії чоловіка, української моделі Анастасії. Через це Мурат вкотре звернувся до всіх, хто занадто цікавиться його особистим життям.

Відповідна сторіз з’явилась в Instagram Налчаджиоглу.

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Мурат провів новорічні свята в Об’єднаних Арабських Еміратах не тільки в компанії 12-річної доньки Софії, але й нової пасії. Анастасія публікує фотографії з Налчаджиоглу, через що її захейтили в соцмережах. Модель звинувачують в тому, що дівчина стала причиною, через що Мурат розлучився з Лілією (весілля відгуляли лише влітку минулого року).

Мурат Налчаджиоглу та модель Анастасія. Фото: Instagram/anastasija_foxy2

Турецький бізнесмен вже просив користувачів соцмереж та небайдужих давати їм спокій. Зараз він додав деякі подробиці, в яких натякнув, що багато людей з оточення використовували його.

"На відміну від людей навколо мене зі шкідливими звичками та використанням мене, я обрав спосіб побути одному, щоб побудувати справжнє життя. А не життя, яке принижує мене, як людину", — написав Мурат, та додав наприкінці ім'я нової пасії та смайлик з сердечком.

Скриншот: Instagram/muratnalca

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудська акторка Шеннен Догерті дізналась про зраду чоловіка перед операцією на мозку. Також ми розповідали, що реперка Cardi B показала відверті татуювання на тлі чуток про зраду чоловіка.