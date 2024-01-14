Бывший муж Ани Лорак в очередной раз эмоционально призвал не обсуждать его личную жизнь

Мурат Налчаджиоглу с новой пассией, моделью Анастасией. Фото: Instagram/muratnalca

Развод бывшего мужа певицы-коллаборантки Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу с визажисткой Лилией Реус, активно обсуждают в соцсетях. Особое внимание поклонников бывшей звездной пары приковано к новой пассии мужчины, украинской модели Анастасии. Поэтому Мурат еще раз обратился ко всем, кто слишком интересуется его личной жизнью.

Соответствующая сториз появилась в Instagram Налчаджиоглу.

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Мурат провел новогодние праздники в Объединенных Арабских Эмиратах не только в компании 12-летней дочери Софии, но и новой пассии. Анастасия публикует фотографии с Налчаджиоглу, из-за чего ее захейтили в соцсетях. Модель обвиняют в том, что девушка стала причиной, из-за чего Мурат развелся с Лилией (свадьбу отыграли лишь летом прошлого года).

Мурат Налчаджиоглу и модель Анастасия. Фото: Instagram/anastasija_foxy2

Турецкий бизнесмен уже просил пользователей соцсетей и неравнодушных оставлять их в покое. Сейчас он добавил некоторые подробности, в которых намекнул, что многие из окружения использовали его.

"В отличие от людей вокруг меня с вредными привычками и использованием меня, я выбрал способ побыть одному, чтобы построить настоящую жизнь. А не жизнь, которая унижает меня, как человека", — написал Мурат, и добавил в конце имя новой пассии и смайлик с сердечком.

Скриншот: Instagram/muratnalca

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