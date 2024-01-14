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Бывший муж Ани Лорак в очередной раз эмоционально призвал не обсуждать его личную жизнь

14 января 2024 21:22
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Бывший муж Ани Лорак в очередной раз эмоционально призвал не обсуждать его личную жизнь
Мурат Налчаджиоглу с новой пассией, моделью Анастасией. Фото: Instagram/muratnalca
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Развод бывшего мужа певицы-коллаборантки Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу с визажисткой Лилией Реус, активно обсуждают в соцсетях. Особое внимание поклонников бывшей звездной пары приковано к новой пассии мужчины, украинской модели Анастасии. Поэтому Мурат еще раз обратился ко всем, кто слишком интересуется его личной жизнью.

Соответствующая сториз появилась в Instagram Налчаджиоглу.

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Мурат провел новогодние праздники в Объединенных Арабских Эмиратах не только в компании 12-летней дочери Софии, но и новой пассии. Анастасия публикует фотографии с Налчаджиоглу, из-за чего ее захейтили в соцсетях. Модель обвиняют в том, что девушка стала причиной, из-за чего Мурат развелся с Лилией (свадьбу отыграли лишь летом прошлого года).

Мурат Налчаджиоглу и модель Анастасия. Фото: Instagram/anastasija_foxy2

Турецкий бизнесмен уже просил пользователей соцсетей и неравнодушных оставлять их в покое. Сейчас он добавил некоторые подробности, в которых намекнул, что многие из окружения использовали его.

"В отличие от людей вокруг меня с вредными привычками и использованием меня, я выбрал способ побыть одному, чтобы построить настоящую жизнь. А не жизнь, которая унижает меня, как человека", — написал Мурат, и добавил в конце имя новой пассии и смайлик с сердечком.

Скриншот: Instagram/muratnalca

Напомним, ранее мы писали, что голливудская актриса Шеннен Догерти узнала об измене мужа перед операцией на мозге. Также мы рассказывали, что репер Cardi B показала откровенные татуировки на фоне слухов об измене мужа.

соцсети
роман
Мурат Налчаджиоглу
украинские звезды

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