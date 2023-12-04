Эксмуж Анны Тринчер рассказал, стали ли они официально разведены

Анна Тринчер с Александром Волошиным. Фото: instagram.com/voloshyn_xx/

Бизнесмен Александр Волошин сообщил, действительно ли они с певицей Анной Тринчер официально оформили развод. Александр и Анна были вместе в браке год.

Об этом стало известно из социальной сети Волошина.

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Ответ Волошина относительно официального развода

На прошлой неделе стало известно, что звездные супруги разводятся. Пара раньше не скрывала, что пытается наладить отношения. Фоловеры спросили Александра Волошина, развелись ли они с Анной официально. Блогер признался, что они с певицей планируют это сделать 7 декабря.

Анна Тринчер с Александром Волошиным. Фото: instagram.com/voloshyn_xx/

Александр Волошин. Фото: instagram.com/voloshyn_xx/

"Официально мы еще не развелись! Но! Через несколько дней должны это сделать", — пишет Волошин.

Бизнесмен признался, что у него нет родного отца. Мужчина не участвовал в воспитании звезды.

"Однако мало кто знает, что отец издевался над моей мамой...Да, иногда он издевался физически, но больше морально...Он не уделял ей внимание, не обеспечивал ее, он постоянно пропадал с друзьями и не только, матерился и кричал на маму. В моей голове это запечатлелось, но не как модель правильного поведения, а наоборот", — говорит блогер и добавил, что знал, что не будет таким как он, но некоторые моменты Александру достались "генетически.

Александр Волошин признался, когда разведется с Анной Тринчер. Фото: instagram.com/voloshyn_xx/

"Я очень быстро перегораю в любых отношениях. И с Аней это были отношения, в которых я был счастлив дольше всего. Когда я понял, что появились проблемы — я сразу начал что-то делать и экспериментировать. Я даже согласился ходить к психологам, которых мне дала Аня. А потом еще и пошел на парный сеанс. Но увы — перегорел!", — поделился блогер.

Волошин рассказал, что дал обещание себе: если будет в отношениях чувствовать, что перегорает, то должен сделать все, чтобы решить это, или сказать об этом человеку и не допустить со своей стороны "абъюзивного" поведения. Волошин не считает Тринчер бывшей супргой. Пара очень много пройшла вместе и для Анны Александо открыт и всегда готов прийти на помощь.

"Аня, человек был моей семьей и навсегда в ней останется, просто уже в другом амплуа", — сказал бизнесмен.

Ранее экс-супруга украинского музыканта сделала громкое заявление.

Напомним, Оля Цибульская поддержала Тринчер после развода и удивила признанием.