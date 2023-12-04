Эксмуж Анны Тринчер рассказал, стали ли они официально разведены

Экс-супруг Анны Тринчер рассказал, развелись ли они официально
Бизнесмен Александр Волошин сообщил, действительно ли они с певицей Анной Тринчер официально оформили развод. Александр и Анна были вместе в браке год.
Об этом стало известно из социальной сети Волошина.
Ответ Волошина относительно официального развода
На прошлой неделе стало известно, что звездные супруги разводятся. Пара раньше не скрывала, что пытается наладить отношения. Фоловеры спросили Александра Волошина, развелись ли они с Анной официально. Блогер признался, что они с певицей планируют это сделать 7 декабря.
"Официально мы еще не развелись! Но! Через несколько дней должны это сделать", — пишет Волошин.
Бизнесмен признался, что у него нет родного отца. Мужчина не участвовал в воспитании звезды.
"Однако мало кто знает, что отец издевался над моей мамой...Да, иногда он издевался физически, но больше морально...Он не уделял ей внимание, не обеспечивал ее, он постоянно пропадал с друзьями и не только, матерился и кричал на маму. В моей голове это запечатлелось, но не как модель правильного поведения, а наоборот", — говорит блогер и добавил, что знал, что не будет таким как он, но некоторые моменты Александру достались "генетически.
"Я очень быстро перегораю в любых отношениях. И с Аней это были отношения, в которых я был счастлив дольше всего. Когда я понял, что появились проблемы — я сразу начал что-то делать и экспериментировать. Я даже согласился ходить к психологам, которых мне дала Аня. А потом еще и пошел на парный сеанс. Но увы — перегорел!", — поделился блогер.
Волошин рассказал, что дал обещание себе: если будет в отношениях чувствовать, что перегорает, то должен сделать все, чтобы решить это, или сказать об этом человеку и не допустить со своей стороны "абъюзивного" поведения. Волошин не считает Тринчер бывшей супргой. Пара очень много пройшла вместе и для Анны Александо открыт и всегда готов прийти на помощь.
"Аня, человек был моей семьей и навсегда в ней останется, просто уже в другом амплуа", — сказал бизнесмен.
Ранее экс-супруга украинского музыканта сделала громкое заявление.
Напомним, Оля Цибульская поддержала Тринчер после развода и удивила признанием.
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