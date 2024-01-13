Блогер, певец Александр Волошин. Фото: Instagram/voloshyn_xx

Блогер, бизнесмен, а от недавно еще и певец Александр Волошин пообщался с подписчиками. В частности,бывший муж Анны Тринчер рассказал, каким себя видит через 10 лет и куда инвестирует деньги.

Соответствующие сториз появились в Instagram Волошина.

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Блогер иронически написал, что через 10 лет ему точно будет 36. Впрочем, основные его цели — это быть в хорошей физической форме и заработок 100 млн долларов (по его словам, чистая прибыль) в год (!).

"Также имею светлую голову и ощущение счастья от каждого дня. У меня есть сын и любимая жена", — подытожил Волошин.

Несмотря на амбициозные планы по заработку, Волошин подробно расписал, во что он сейчас инвестирует деньги. Так, основная часть средств уходит в криптовалюту и будущие проекты.

Также подписчики Александра поинтересовались у него, официально ли они развелись с Тринчер. На что Волошин размыто ответил, мол, делали с певицей это онлайн, и он не в курсе, на каком этапе сейчас развод. Сама Тринчер об актуальном семейном статусе тоже не рассказывала.

Скриншоты: Instagram/voloshyn_xx

Напомним, ранее мы писали, что Волошин не может построить новые отношения с девушками после развода с Тринчер. Также мы рассказывали, что Александр Волошин прокомментировал призыв военных к блогерам идти в ТЦК.