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Ексчоловік Майлі Сайрус відпочив на пляжі у компанії стрункої білявки

18 липня 2024 12:52
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Ексчоловік Майлі Сайрус відпочив на пляжі у компанії стрункої білявки
Актор Ліам Гемсворт з подругою-моделлю. Фото: BACKGRID
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Австралійський актор Ліам Гемсворт насолодився європейською відпусткою зі своєю дівчиною Габріеллою Брукс. Пара вирушила на пляж у Міконосі, Греція.

Про це пише Daily Mail.

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Пара виглядала розслабленою та щасливою, коли вони разом бавилися у хвилях. 28-річна Габріелла продемонструвала свою спокусливу фігуру у бікіні.

 

Наречена актора Ліама Гемсворта
Наречена актора Ліама Гемсворта. Фото: BACKGRID

 

Актор Ліам Гемсворт
Актор Ліам Гемсворт. Фото: BACKGRID

 

Наречена актора Ліама Гемсворта
Наречена актора Ліама Гемсворта. Фото: BACKGRID

 

Наречена актора Ліама Гемсворта
Наречена актора Ліама Гемсворта. Фото: BACKGRID

 

Актор Ліам Гемсворт із нареченою
Актор Ліам Гемсворт із нареченою. Фото: BACKGRID

 

Актор Ліам Гемсворт із нареченою
Актор Ліам Гемсворт із нареченою. Фото: BACKGRID

 

Наречена актора Ліама Гемсворта
Наречена актора Ліама Гемсворта. Фото: BACKGRID

 

Актор Ліам Гемсворт
Актор Ліам Гемсворт. Фото: BACKGRID

 

Після розлучення з американською поп-зіркою Майлі Сайрус актор "Голодних ігор" почав зустрічатися із Габріеллою. Вони разом із грудня 2019 року, хоча вперше разом з’явилися на червоній доріжці в листопаді 2020 року. Пара рідко публікує дописи один про одного в соціальних мережах. Майлі заручилася з Ліамом у травні 2012 року, але вони розсталися у вересні 2013 року, перш ніж возз’єднатися в 2016 році.

Минулого року Габбі була поруч із Ліамом на святкуванні 33-го дня народження свого коханого. Габріелла дебютувала на подіумі на показі Cue на Тижні моди в Австралії у 2023 році. Дебют Габбі на подіумі для Cue мав приголомшливий успіх — і директор бренду Кейт Біленберг вірить, що у неї велике майбутнє.

Тим часом Ліам продовжує працювати над своєю акторською кар’єрою, нещодавно знявшись у фільмах "Земля поганих" і "Покерфейс".

Нагадаємо, актор Метт Деймон вирушив у відпустку у Грецію. А раніше ми писали, що батько Сайрус розлучився через сім місяців після весілля.

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