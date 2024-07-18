Экс-супруг Майли Сайрус отдохнул на пляже в компании стройной блондинки

Актер Лиам Хемсворт с подругой-моделью. Фото: BACKGRID

Австралийский актер Лиам Хемсворт насладился европейским отпуском со своей девушкой Габриэллой Брукс. Пара отправилась на пляж в Миконосе, Греция.

Об этом пишет Daily Mail.

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Пара выглядела расслабленной и счастливой, когда они вместе развлекались в волнах. 28-летняя Габриэлла продемонстрировала свою соблазнительную фигуру в бикини.

Невеста актера Лиама Хемсворта. Фото: BACKGRID

Актер Лиам Хемсворт. Фото: BACKGRID

Невеста актера Лиама Хемсворта. Фото: BACKGRID

Невеста актера Лиама Хемсворта. Фото: BACKGRID

Актер Лиам Хемсворт с невестой. Фото: BACKGRID

Актер Лиам Хемсворт с невестой. Фото: BACKGRID

Невеста актера Лиама Хемсворта. Фото: BACKGRID

Актер Лиам Хемсворт. Фото: BACKGRID

После развода с американской поп-звездой Майли Сайрус актер "Голодных игр" стал встречаться с Габриэллой. Они вместе с декабря 2019, хотя впервые вместе появились на красной дорожке в ноябре 2020 года. Пара редко публикует посты друг о друге в социальных сетях. Майли обручилась с Лиамом в мае 2012 года, но они расстались в сентябре 2013 года, прежде чем воссоединиться в 2016 году.

В прошлом году Габби была рядом с Лиамом на праздновании 33 дня рождения своего возлюбленного. Габриэлла дебютировала на подиуме на показе Cue на Неделе моды в Австралии в 2023 году. Дебют Габби на подиуме для Cue имел успех — и директор бренда Кейт Биленберг верит, что у нее большое будущее.

Тем временем Лиам продолжает работать над своей актерской карьерой, недавно снявшись в фильмах "Земля преступников" и "Покерфейс".

Напомним, актер Мэтт Дэймон отправился в отпуск в Грецию. А раньше мы писали, что отец Сайрус развелся спустя семь месяцев после свадьбы.