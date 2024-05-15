Колишній Анни Трінчер Олександр Волошин злісно висловився про мобілізацію в Україні

Український блогер Олександр Волошин на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Скандальний український блогер Олександр Волошин дав відверте інтерв’ю. У ньому колишній чоловік співачки Анни Трінчер досить емоційно прокоментував ситуацію з мобілізацією в Україні під час повномасштабної війни.

Інтерв’ю з Олександром Волошиним оприлюднили на каналі "Люкс ФМ" в YouTube.

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Олександр Волошин про мобілізацію в Україні

Український блогер заявив, що він точно знає, скільки військовослужбовців отримало автомобілів, зброї та коштів. Він згадав одного захисника, якому він передавав машину, наголосивши, які жахи він розповідав про свого командира.

"Я знаю від свого батька, дяді, що проходять пацани. Я знаю відсоток військових, кому вже повезли машини, передали зброю, кому ми донатили, що вони там проживають. Коли я привозив машину одному хлопцю, він розказував, що їхній комбат, який хоче повішати на себе медалі, відправляє їх в те місце, з якого вони точно не виберуться. З 50 людей повертаються три", — емоційно розповів Олександр Волошин.

Блогер Олександр Волошин під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, молодий блогер заявив, що якщо українці, які допомагають в тилу, залишаться і далі в ньому, то захисникам там буде легше. За словами Олександра Волошина, перебуваючи на фронті, він не зміг би допомагати українським військовим.

"Я розумію, що, якщо тут будуть такі, як я, які заробляють і акумулюють кошти, то пацанам там точно буде легше. Скільки ми, бл*ть, передали цих машин, скільки ми передали коштів, скільки пацанів нам вдячні, ми б там такого не зробили. Перебуваючи там, я не зміг би заробляти кошти, не зміг би допомагати", — також наголосив колишній Анни Трінчер.

Олександр Волошин про мобілізацію блогерів

Не так давно Олександр Волошин виступив проти мобілізації блогерів, навівши аргументи стосовно цього. Він вважає, що зараз кожен повинен бути на своєму місці, а блогери допомагають збирати гроші на допомогу українській армії.

"Ситуація: ваш товариш/друг/батько воює… І його рота розуміє, що немає машин, немає техніки, і держава нічого не дає… І тут ваш батько розуміє, що поруч з ним блогери, бізнесмени і ті, хто раніше донатив — більшість з них вже воює або покинули країну, і їм стало вже все одно, тому що вони тікали від мобілізації і вважають, що їх витурили з країни. Чи будуть закриватись збори? Ні. Чи буде провал на фронті? Думаю, так", — наголосив Олександр Волошин.

Олександр Волошин про мобілізацію блогерів. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український блогер Олександр Волошин презентував ліричну пісню.

Раніше ми розповідали про те, що колишній чоловік Анни Трінчер показав себе у Буковелі.

Також ми повідомляли про те, що екскоханий Анни Трінчер Олександр ВОлошин зізнався, яким себе бачить через десять років.