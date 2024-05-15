Бывший Анны Тринчер Александр Волошин злостно высказался о мобилизации в Украине

Украинский блогер Александр Волошин на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Скандальный украинский блогер Александр Волошин дал откровенное интервью. В нем бывший муж певицы Анны Тринчер довольно эмоционально прокомментировал ситуацию с мобилизацией в Украине во время полномасштабной войны.

Интервью с Александром Волошиным обнародовали на канале "Люкс ФМ" в YouTube.

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Украинский блогер заявил, что точно знает, сколько военнослужащих получило автомобилей, оружия и средств. Он вспомнил одного защитника, которому он передавал машину, подчеркнув, какие ужасы он рассказывал о своем командире.

"Я знаю от своего отца, дяди, что проходят пацаны. Я знаю процент военных, кому уже повезли машины, передали оружие, кому мы донатили, что они там проживают. Когда я привозил машину одному парню, он рассказывал, что их комбат, который хочет повесить на себя медали, отправляет их в то место, из которого они точно не выберутся. Из 50 человек возвращаются три", — эмоционально рассказал Александр Волошин.

Блогер Александр Волошин во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

К тому же молодой блогер заявил, что если украинцы, которые помогают в тылу, останутся и дальше в нем, то защитникам там будет легче. По словам Александра Волошина, находясь на фронте, он не смог бы помогать украинским военным.

"Я понимаю, что, если здесь будут такие, как я, которые зарабатывают и аккумулируют средства, то пацанам там точно будет легче. Сколько мы, бл*ть, передали этих машин, сколько мы передали средств, сколько пацанов нам благодарны — мы бы там такого не сделали. Находясь там, я бы не смог зарабатывать средства, не смог бы помогать", — также отметил бывший Анны Тринчер.

Александр Волошин о мобилизации блогеров

Не так давно Александр Волошин выступил против мобилизации блогеров, приведя аргументы по этому поводу. Он считает, что сейчас каждый должен быть на своем месте, а блогеры помогают копить деньги на помощь украинской армии.

"Ситуация: ваш товарищ/друг/отец воюет... И его рота понимает, что нет машин, нет техники, и государство ничего не дает... И тут ваш отец понимает, что рядом с ним блогеры, бизнесмены и те, кто раньше донатил — большинство из них уже воюют или покинули страну, и им стало уже все равно, потому что они бежали от мобилизации и считают, что их вытурили из страны. Будут ли закрываться сборы? Нет. Будет ли провал на фронте? Думаю, да", — отметил Александр Волошин.

Александр Волошин о мобилизации блогеров. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский блогер Александр Волошин представил лирическую песню.

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