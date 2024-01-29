Эксдружина Дмитрия Ступки полностью обнажилась для откровенной съемки в США

Полина Логунова. Фото: instagram.com/polinalogunova/

Блогер и бывшая супруга актера Дмитрия Ступки, Полина Логунова, поразила откровенной фотосессией. На некоторых фото на модели купальник, а на других — интимные места прикрывает кусок ткани.

Фото Полина опубликовала в своих социальных сетях.

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Бывшая супруга Дмитрия Ступки долгое время проживает в США. Блогер помогает женщинам похудеть и работает в салоне красоты.

Полина Логунова. Фото: instagram.com/polinalogunova/

Полина Логунова. Фото: instagram.com/bolvacheva.photo/

"Быть самим собой в мире, который постоянно пытается сделать из вас что-то другое, — это величайшее достижение", — подписала одну из откровенных фотографий звезда.

Полина Логунова. Фото: instagram.com/polinalogunova/

Полина Логунова. Фото: instagram.com/polinalogunova/

Полина Логунова. Фото: instagram.com/bolvacheva.photo/

Полина Логунова. Фото: instagram.com/bolvacheva.photo/

Полина Логунова. Фото: instagram.com/bolvacheva.photo/

Фотограф Полины также выложила несколько фото: "На фотосессию из вещей достаточно взять одну тряпку".

Ранее Логунова поделилась подробностями своей жизни в Америке. Звезда рассказала, что все приходится начинать сначала.

"Большой поток мечтаний пересекает границу этой страны каждый день. Здесь очень просто потеряться и поддаться искушению. Все решают деньги и сложно найти друзей, которым ничего от тебя не нужно, ну если только поговорить. Создавать возможности для будущего очень сложно, будто ставят подножки на каждом шагу. Людям сложно учиться жить иначе, слишком много гордыни, которая здесь превращается в тихое эхо из прошлого. Создавать впечатление, а не быть — главная установка для выживания. Придется начинать все сначала во всех аспектах. Очень часто людям не стыдно не ценить труд других, большая концентрация на себе, не в лучшем проявлении", — поделилась Логунова.

Полина назвала и хорошие стороны жизни в США: "Здесь волшебная природа, лучшая экономика, самые умные из самых умных становятся еще умнее, здесь ты действительно понимаешь, что значит "выживает сильнейший". Чтобы "покорить Америку", здесь надо родиться и лучше "тише ехать", точно дальше заедите. Здесь нужно думать на 100 500 шагов вперед, планировать, никакой небрежности, четкость и порядок в планах. Если вы становитесь миллионером, это всегда точно заслуженно. За этим стоит бесчеловечная сила ума, это завораживает", — комментирует Полина.

Полина Логунова и Дмитрий Ступка весной 2022-го объявили о разводе после 6 лет брака.

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