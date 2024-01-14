Бывшая жена Остапчука попала в неприятную ситуацию на отдыхе в Испании

Блогер Кристина Горняк. Фото: Instagram/kristygor

Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука, блогер Кристина Горняк вернулась в столицу Австрии, Вену, куда переехала с начала полномасштабной войны из Испании. Она отдыхала в испанской провинции Марбелья. Впрочем, в начале отпуска Горняк оказался в неприятной ситуации.

Об этом она рассказала в сториз своего Instagram.

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По словам блогера, которая ранее занималась нотариальной деятельностью, путешествовать в Марбелье без автомобиля почти невозможно. Выгоднее взять авто на прокат, чем использовать такси. Именно поэтому экс-жена Владимира Остапчука арендовали автомобиль на одном из сайтов и оплатили услугу.

Впрочем, самолет с Кристиной опоздал на полтора часа. Блогер думала, если за авто плачено, то проблем с этим не будет. Впрочем, в сервисе сказали, что ее машину отдали другим, сняли бронь из-за опозданий и вернут деньги через 3-5 дней.

"А сейчас нам смогут дать другую машину, за которую надо голову заплатить. И еще на автоматической коробке, а механике. Ну я вспомнила все слова по-английски, которые знала, когда ссорилась. В финале нам сделали upgrade авто, дали лучше и очень мило улыбались. Хотя здесь в Испании могло быть и кидалово", — рассказала Горняк.

Напомним, ранее мы писали, что Кристину Горняк затравили за отсутствие детей в 37 лет. Также мы рассказывали, жалеет ли Кристина Горняк о браке с Владимиром Остапчуком.