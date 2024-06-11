Чому Потап виїхав за кордон і не повертається — Ірина Горова розкрила правду

Продюсерка Ірина Горова на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська продюсерка і колишня дружина репера Потапа Ірина Горова висловилася про свого екскоханого. Генеральна директорка лейблу Pomitni чесно розповіла, чим зараз займається її колишній чоловік, з яким вона раніше працювала разом.

Про це Ірина Горова розповіла в інтерв’ю Аліні Доротюк в YouTube.

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Ірина Горова про Потапа

Відома українська продюсерка наголосила, що в неї та її колишнього Потапа зараз зовсім різні цілі. За словами Ірини, репер зараз намагається стати популярним за кордоном, а ось вона поки хоче залишитися в Україні, а вже потім вийти на міжнародний ринок.

До того ж, колишня Потапа зізналася, що вона може написати йому, якщо помічає щось не те в його поведінці.

"Наші погляди, цілі зовсім інші… У нього ціль — просунутися на міжнародних ринках, у мене ціль — залишитися в Україні і потім також просунутися на міжнародні ринки. Таке буває, що люди розходяться. Всі розуміють, що це його піар-стратегія чи це помилки, я не можу за нього відповідати. Але якщо я щось бачу, я можу йому написати: "Олексію, трохи інший контекст"", — наголосила Ірина Горова.

Ірина Горова з Аліною Доротюк на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також ексдружина репера заявила, що журналісти повинні робити все, аби посилити діяльність артиста, а не шукати, за що зачепитися.

"Я хотіла б, щоб ми цю тему закрили. Якщо людина будує свою стратегію, якщо розповідає, з якими артистами співпрацює, є справи, такі як благодійність, допомога, виступи, треба за цим стежити. Дуже класно, коли журналісти підсилюють людей, які щось роблять, а не шукають, на що звернути увагу", — також заявила продюсерка.

Розлучення Потапа та Ірини Горової

Український репер Потап одружився з продюсеркою Іриною Горовою ще у далекому 1999 році, але їхній шлюб тривав до 2014 року. Ірина народила артисту сина Андрія і зараз має доньку від першого шлюбу на ім’я Наталія, яку вона народила в 19 років.

Потап зі своєю колишньою Іриною Горовою, сином Андрієм і названою донькою Наталією. Фото: Pinterest

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