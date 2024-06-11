Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ексдружина Потапа розповіла, чому репер насправді перебуває за кордоном arrow

Ексдружина Потапа розповіла, чому репер насправді перебуває за кордоном

11 червня 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Чому Потап виїхав за кордон і не повертається — Ірина Горова розкрила правду
Продюсерка Ірина Горова на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Українська продюсерка і колишня дружина репера Потапа Ірина Горова висловилася про свого екскоханого. Генеральна директорка лейблу Pomitni чесно розповіла, чим зараз займається її колишній чоловік, з яким вона раніше працювала разом.

Про це Ірина Горова розповіла в інтерв’ю Аліні Доротюк в YouTube.

Читайте також:

Ірина Горова про Потапа

Відома українська продюсерка наголосила, що в неї та її колишнього Потапа зараз зовсім різні цілі. За словами Ірини, репер зараз намагається стати популярним за кордоном, а ось вона поки хоче залишитися в Україні, а вже потім вийти на міжнародний ринок.

До того ж, колишня Потапа зізналася, що вона може написати йому, якщо помічає щось не те в його поведінці. 

"Наші погляди, цілі зовсім інші… У нього ціль — просунутися на міжнародних ринках, у мене ціль — залишитися в Україні і потім також просунутися на міжнародні ринки. Таке буває, що люди розходяться. Всі розуміють, що це його піар-стратегія чи це помилки, я не можу за нього відповідати. Але якщо я щось бачу, я можу йому написати: "Олексію, трохи інший контекст"", — наголосила Ірина Горова.

Ирина Горовая с Алиной Доротюк на интервью
Ірина Горова з Аліною Доротюк на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також ексдружина репера заявила, що журналісти повинні робити все, аби посилити діяльність артиста, а не шукати, за що зачепитися.

"Я хотіла б, щоб ми цю тему закрили. Якщо людина будує свою стратегію, якщо розповідає, з якими артистами співпрацює, є справи, такі як благодійність, допомога, виступи, треба за цим стежити. Дуже класно, коли журналісти підсилюють людей, які щось роблять, а не шукають, на що звернути увагу", — також заявила продюсерка.

Розлучення Потапа та Ірини Горової

Український репер Потап одружився з продюсеркою Іриною Горовою ще у далекому 1999 році, але їхній шлюб тривав до 2014 року. Ірина народила артисту сина Андрія і зараз має доньку від першого шлюбу на ім’я Наталія, яку вона народила в 19 років.  

Потап со своей бывшей Ириной Горовой, сыном Андреем и названной дочерью Натальей
Потап зі своєю колишньою Іриною Горовою, сином Андрієм і названою донькою Наталією. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, що продюсерка Ірина Горова розповіла, які стосунки в її сина з Потапом. 

Раніше ми розповідали про те, що репер Потап показав миле сімейне фото зі своїм сином. 

Також ми повідомляли про те, що колишня Потапа показала рідкісні фото зі своєю донькою. 

шоу-бізнес
Потап
Ірина Горова
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор