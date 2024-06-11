Почему Потап выехал за границу и не возвращается — Ирина Горовая раскрыла правду

Продюсер Ирина Горовая на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский продюсер и бывшая супруга рэпера Потапа Ирина Горовая высказалась о своем экс-возлюбленном. Генеральный директор лейбла Pomitni честно рассказала, чем сейчас занимается ее бывший муж, с которым она раньше работала вместе.

Об этом Ирина Горовая рассказала в интервью Алине Доротюк в YouTube.

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Известный украинский продюсер подчеркнула, что у нее и ее бывшего Потапа сейчас совсем разные цели. По словам Ирины, рэпер сейчас пытается стать популярным за границей, а вот она пока хочет остаться в Украине, а уже потом выйти на международный рынок.

К тому же, бывшая Потапа призналась, что она может написать ему, если замечает что-то не то в его поведении.

"Наши взгляды, цели совсем другие… У него цель — продвинуться на международных рынках, у меня цель — остаться в Украине и потом также продвинуться на международные рынки. Такое бывает, что люди расходятся. Все понимают, что это его пиар-стратегия или это ошибки, я не могу за него отвечать. Но если я что-то вижу, я могу ему написать: "Алексей, немного другой контекст"", — подчеркнула Ирина Горовая.

Ирина Горовая с Алиной Доротюк на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также экс-супруга рэпера заявила, что журналисты должны делать все, чтобы усилить деятельность артиста, а не искать, за что зацепиться.

"Я хотела бы, чтобы мы эту тему закрыли. Если человек строит свою стратегию, если рассказывает, с какими артистами сотрудничает, есть дела, такие как благотворительность, помощь, выступления, надо следить за этим. Очень классно, когда журналисты усиливают людей, которые что-то делают, а не ищут, на что обратить внимание", — также заявила продюсер.

Развод Потапа и Ирины Горовой

Украинский рэпер Потап женился на продюсере Ирине Горовой еще в далеком 1999 году, но их брак длился до 2014 года. Ирина родила артисту сына Андрея и сейчас имеет дочь от первого брака по имени Наталья, которую она родила в 19 лет.

Потап со своей бывшей Ириной Горовой, сыном Андреем и дочерью Натальей. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что продюсер Ирина Горовая рассказала, какие отношения у ее сына с Потапом.

Раньше мы рассказывали о том, что рэпер Потап показал милое семейное фото со своим сыном.

Также мы сообщали, что бывшая Потапа показала редкие фото со своей дочерью.