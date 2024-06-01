Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Експерт у галузі онкології розповів, як рідні намагалися врятувати Заворотнюк arrow

Експерт у галузі онкології розповів, як рідні намагалися врятувати Заворотнюк

1 червня 2024 10:56
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Експерт у галузі онкології розповів, як рідні намагалися врятувати Заворотнюк
Акторка Анастасія Заворотнюк із чоловіком. Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Анастасія Заворотнюк, яка боролася з гліобластомою, раком головного мозку, останніми роками свого життя вдалася до допомоги вчених. Її чоловік Петро Чернишев звернувся до лабораторії проліферації клітин Інституту молекулярної біології імені В. А. Енгельгардта для консультації щодо лікування.

Про повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Вчений розповів, чи допомогло б лікування Заворотнюк повернутися до звичного життя

Експерт у галузі молекулярної біології раку, завідувач лабораторії Петро Чумаков, підтвердив, що вони визначили, наскільки клітини пухлини чутливі до онколітичних вірусів — методу терапії раку, який розробляє вчений. Вони також виявили кілька вірусів, які можуть бути використані для лікування.

 

Акторка Анастасія Заворотнюк із чоловіком Петром Чернишевим
Акторка Анастасія Заворотнюк із чоловіком. Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/

 

Однак Чумаков зазначив, що стан актриси був уже таким, що вона, швидше за все, не змогла б повернутися до звичного життя. Можливо, саме тому сім'я знову не звернулася до лабораторії.

"Людина в такому стані, який розвинувся у Анастасії, вже ніколи не стане колишньою. Це мука у будь-якому випадку. Навіть якщо пухлинний процес закінчиться, людина стане практично безпорадним інвалідом", — сказав Чумаков.

Анастасія Заворотнюк померла у віці 53 років, залишивши по собі троє дітей. Її боротьба з раком стала відома широкому загалу.

Нагадаємо, росіяни захейтили Потапа після смерті Заворотнюк. А раніше ми писали, як дочка Заворотнюк відреагувала на втрату.

Анастасія Заворотнюк
зірки
трагедія
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей