Експерт у галузі онкології розповів, як рідні намагалися врятувати Заворотнюк

Акторка Анастасія Заворотнюк із чоловіком. Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/

Акторка Анастасія Заворотнюк, яка боролася з гліобластомою, раком головного мозку, останніми роками свого життя вдалася до допомоги вчених. Її чоловік Петро Чернишев звернувся до лабораторії проліферації клітин Інституту молекулярної біології імені В. А. Енгельгардта для консультації щодо лікування.

Про повідомляють росЗМІ.

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Експерт у галузі молекулярної біології раку, завідувач лабораторії Петро Чумаков, підтвердив, що вони визначили, наскільки клітини пухлини чутливі до онколітичних вірусів — методу терапії раку, який розробляє вчений. Вони також виявили кілька вірусів, які можуть бути використані для лікування.

Акторка Анастасія Заворотнюк із чоловіком. Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/

Однак Чумаков зазначив, що стан актриси був уже таким, що вона, швидше за все, не змогла б повернутися до звичного життя. Можливо, саме тому сім'я знову не звернулася до лабораторії.

"Людина в такому стані, який розвинувся у Анастасії, вже ніколи не стане колишньою. Це мука у будь-якому випадку. Навіть якщо пухлинний процес закінчиться, людина стане практично безпорадним інвалідом", — сказав Чумаков.

Анастасія Заворотнюк померла у віці 53 років, залишивши по собі троє дітей. Її боротьба з раком стала відома широкому загалу.

Нагадаємо, росіяни захейтили Потапа після смерті Заворотнюк. А раніше ми писали, як дочка Заворотнюк відреагувала на втрату.