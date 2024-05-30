Росіяни захейтили Потапа — що трапилося

Український репер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

Відомий український репер та продюсер Олексій Потапенко потрапив у скандал та викликав шквал критики росіян та українців. Його звинувачують у тому, що він начебто відкрито насміхався з новини про смерть зірки серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк. Сам репер вже прокоментував ситуацію та заявив про те, що це "російське ІПСО в дії".

Про це артист написав на своїй сторінці Instagarm.

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Потап потрапив у скандал

Зранку, 30 травня донька російської акторки Анастасії Заворотнюк повідомила про те, що її матір після тривалої боротьби з онкологією пішла з життя. Зірці серіалу "Моя прекрасна няня" було 53 роки.

Через деякий час у мережі почала ширитися інформація про те, що Олексій Потапенко цинічно висловився на адресу Заворотнюк. Артист нібито у Stories в Intagram зрадів цій новини та тому, що вона вже ніколи не зіграє у кіно.

"Ну що, Настю, було весело грати в образі, що виставляє всіх українок тупими? Добре, що більше не зіграєш", — нібито написав репер про смерть Заворотнюк.

Нібито реакція репера Потапа на смерть Анастасії Заворотнюк. Фото: росЗМІ

Росіяни та деякі українці вмить відреагували на цю інформацію і у коментарях почали принижувати артиста за нібито те, що він щиро порадів смерті "няні Віки".

"Можна бути українцем, росіянином, китайцем, мексиканцем... але головне залишатися людиною. Потап цю роль провалив, на жаль".

"Сподіваюся, вас навіть на Батьківщині скасують після такого".

"Ну, про тебе навіть і не згадають. Цього боїшся, Потапчику, що аж мертвій людині заздриш?"

"Бумеранг вже летить".

Коментарі під публікацією Потапа. Фото: instagram.com/realpotap/

Коментарі під публікацією Потапа. Фото: instagram.com/realpotap/

Реакція Потапа на звинувачення

Репер спростовував інформацію про те, що радів смерті акторки Анастасії Заворотнюк та заявив про те, що скріншот з соцмереж підробили пропагандисти. Артист стверджує, що розкручування скандалу із зіркою"Моя прекрасна няня" ніщо інше, як частина російського ІПСО.

"Російська ІПСО в дії, але пропоную не вестися на такі провокації. Чергова дезінформація, яка має на меті виставити українців у негативному світлі. Про мене часто пишуть, що попало, але наші ЗМІ підхопили новину, згенеровану в російському інфопросторі і яка спочатку з'явилась саме в їхніх новинах", — заявив Потап.

Нагадаємо, раніше репер ніжно привітав свою дружину Настю Каменських із днем народження. А також Настя Каменьских згадала Сергія Жадана.