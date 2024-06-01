Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Эксперт в области онкологии рассказал, как родные пытались спасти Заворотнюк arrow

Эксперт в области онкологии рассказал, как родные пытались спасти Заворотнюк

1 июня 2024 10:56
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Эксперт в области онкологии рассказал, как родные пытались спасти Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк с супругом. Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая боролась с глиобластомой, раком головного мозга, в последние годы своей жизни прибегла к помощи ученых. Ее супруг Петр Чернышев обратился в лабораторию пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта для консультации по лечению.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Ученый рассказал, помогло ли бы лечение Заворотнюк вернуться к привычной жизни

Эксперт в области молекулярной биологии рака, заведующий лабораторией Петр Чумаков, подтвердил, что они определили, насколько опухолевые клетки чувствительны к онколитическим вирусам — методу терапии рака, который разрабатывает ученый. Они также нашли несколько вирусов, которые могут быть использованы для лечения.

 

Актриса Анастасия Заворотнюк с супругом Петром Чернышевым
Актриса Анастасия Заворотнюк с супругом. Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/

 

Однако Чумаков отметил, что состояние актрисы было уже таким, что она, скорее всего, не смогла бы вернуться к привычной жизни. Возможно, именно поэтому семья снова не обратилась в лабораторию.

"Человек в таком состоянии, которое развилось у Анастасии, уже никогда не станет прежним. Это мучение в любом случае. Даже если опухолевый процесс закончится, человек станет практически беспомощным инвалидом", — сказал Чумаков.

Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет, оставив после себя трое детей. Ее борьба с раком стала известна широкой общественности.

Напомним, россияне захейтили Потапа после смерти Заворотнюк. А раньше мы писали, как дочь Заворотнюк отреагировала на потерю мамы.

Анастасия Заворотнюк
звезды
трагедия
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей