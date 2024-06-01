Эксперт в области онкологии рассказал, как родные пытались спасти Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк, которая боролась с глиобластомой, раком головного мозга, в последние годы своей жизни прибегла к помощи ученых. Ее супруг Петр Чернышев обратился в лабораторию пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта для консультации по лечению.
Об этом сообщают росСМИ.
Ученый рассказал, помогло ли бы лечение Заворотнюк вернуться к привычной жизни
Эксперт в области молекулярной биологии рака, заведующий лабораторией Петр Чумаков, подтвердил, что они определили, насколько опухолевые клетки чувствительны к онколитическим вирусам — методу терапии рака, который разрабатывает ученый. Они также нашли несколько вирусов, которые могут быть использованы для лечения.
Однако Чумаков отметил, что состояние актрисы было уже таким, что она, скорее всего, не смогла бы вернуться к привычной жизни. Возможно, именно поэтому семья снова не обратилась в лабораторию.
"Человек в таком состоянии, которое развилось у Анастасии, уже никогда не станет прежним. Это мучение в любом случае. Даже если опухолевый процесс закончится, человек станет практически беспомощным инвалидом", — сказал Чумаков.
Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет, оставив после себя трое детей. Ее борьба с раком стала известна широкой общественности.
Напомним, россияне захейтили Потапа после смерти Заворотнюк. А раньше мы писали, как дочь Заворотнюк отреагировала на потерю мамы.
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