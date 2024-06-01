Эксперт в области онкологии рассказал, как родные пытались спасти Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк с супругом. Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая боролась с глиобластомой, раком головного мозга, в последние годы своей жизни прибегла к помощи ученых. Ее супруг Петр Чернышев обратился в лабораторию пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта для консультации по лечению.

Об этом сообщают росСМИ.

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Эксперт в области молекулярной биологии рака, заведующий лабораторией Петр Чумаков, подтвердил, что они определили, насколько опухолевые клетки чувствительны к онколитическим вирусам — методу терапии рака, который разрабатывает ученый. Они также нашли несколько вирусов, которые могут быть использованы для лечения.

Актриса Анастасия Заворотнюк с супругом. Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/

Однако Чумаков отметил, что состояние актрисы было уже таким, что она, скорее всего, не смогла бы вернуться к привычной жизни. Возможно, именно поэтому семья снова не обратилась в лабораторию.

"Человек в таком состоянии, которое развилось у Анастасии, уже никогда не станет прежним. Это мучение в любом случае. Даже если опухолевый процесс закончится, человек станет практически беспомощным инвалидом", — сказал Чумаков.

Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет, оставив после себя трое детей. Ее борьба с раком стала известна широкой общественности.

Напомним, россияне захейтили Потапа после смерти Заворотнюк. А раньше мы писали, как дочь Заворотнюк отреагировала на потерю мамы.