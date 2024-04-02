Эксперт по языку тела рассказал, как на самом деле чувствовал себя больной король Чарльз во время праздничной службы

Король Чарльз ІІІ. Фото: Reuters

Король Чарльз присутствовал на пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Он был очень рад вернуться к своему народу, утверждает ведущий эксперт по языку тела.

Об этом пишет Daily Mail.

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Король шутил с подданными

Во время своего первого официального выхода после диагностики рака монарх был в хорошем настроении. Эксперт Джуди Джеймс рассказала, что у короля также было нежелание покидать подданных и идти в церковь. Поддержка людей растрогала монарха.

Король Чарльз ІІІ с королевой Камиллой. Фото: Reuters

"Чарльз будто наслаждался, частично вернувшись на работу. Он демонстрировал веселое настроение и шутил с толпой", — говорит Джеймс.

Чарльз был в приподнятом настроении, когда вернулся к публичной жизни. Супруга монарха, королева Камилла, тоже выглядела спокойной.

Король Чарльз ІІІ с королевой Камиллой. Фото: Reuters

"Были признаки даже определенной гордости, что Чарльз снова возвращается к общественной жизни", — делится специалист.

Однако, несмотря на это, пасхальная служба королевской семьи заметно отличалась от других. В прошлом году, во время своей первой пасхальной службы в качестве короля, Чарльз возглавил шествие, включая Уильяма, Кейт и их детей, тогда как в этом году он прибыл на машине, чтобы защитить себя от инфекции во время лечения — согласно распоряжению врача.

Принц и принцесса Уэльские не присутствовали, поскольку Кейт продолжает лечение.

На прошлой неделе принцесса рассказала, что у нее диагностирован рак и она проходила профилактическую химиотерапию. Кейт Миддлтон проведет пасхальные каникулы с семьей в Амнер-Холле, их загородном доме.

После эмоционального видео Кейт король сказал, что "гордится" принцессой за ее смелость в высказывании.

Напомним, ранее стало известно, как дети восприняли диагноз Кейт Миддлтон. А также мы писали, кто вдохновил Кейт Миддлтон рассказать о своем диагнозе.