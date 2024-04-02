Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Эксперт по языку тела рассказал, как чувствовал себя король Чарльз во время праздничной службы arrow

Эксперт по языку тела рассказал, как чувствовал себя король Чарльз во время праздничной службы

2 апреля 2024 13:38
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Эксперт по языку тела рассказал, как на самом деле чувствовал себя больной король Чарльз во время праздничной службы
Король Чарльз ІІІ. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Король Чарльз присутствовал на пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Он был очень рад вернуться к своему народу, утверждает ведущий эксперт по языку тела.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Король шутил с подданными

Во время своего первого официального выхода после диагностики рака монарх был в хорошем настроении. Эксперт Джуди Джеймс рассказала, что у короля также было нежелание покидать подданных и идти в церковь. Поддержка людей растрогала монарха.

 

Король Чарльз ІІІ с королевой Камиллой. Фото: Reuters
Король Чарльз ІІІ с королевой Камиллой. Фото: Reuters

"Чарльз будто наслаждался, частично вернувшись на работу. Он демонстрировал веселое настроение и шутил с толпой", — говорит Джеймс.

Чарльз был в приподнятом настроении, когда вернулся к публичной жизни. Супруга монарха, королева Камилла, тоже выглядела спокойной.

 

Король Чарльз ІІІ с королевой Камиллой. Фото: Reuters
Король Чарльз ІІІ с королевой Камиллой. Фото: Reuters

"Были признаки даже определенной гордости, что Чарльз снова возвращается к общественной жизни", — делится специалист.

Однако, несмотря на это, пасхальная служба королевской семьи заметно отличалась от других. В прошлом году, во время своей первой пасхальной службы в качестве короля, Чарльз возглавил шествие, включая Уильяма, Кейт и их детей, тогда как в этом году он прибыл на машине, чтобы защитить себя от инфекции во время лечения — согласно распоряжению врача.

Принц и принцесса Уэльские не присутствовали, поскольку Кейт продолжает лечение.

На прошлой неделе принцесса рассказала, что у нее диагностирован рак и она проходила профилактическую химиотерапию. Кейт Миддлтон проведет пасхальные каникулы с семьей в Амнер-Холле, их загородном доме.

После эмоционального видео Кейт король сказал, что "гордится" принцессой за ее смелость в высказывании.

Напомним, ранее стало известно, как дети восприняли диагноз Кейт Миддлтон. А также мы писали, кто вдохновил Кейт Миддлтон рассказать о своем диагнозе.

Пасха
король Чарльз ІІІ
королевская семья
Великобритания

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд