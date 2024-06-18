Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Эксперт по языку тела рассказал, какие на самом деле отношения между Кейт Миддлтон и ее супругом arrow

Эксперт по языку тела рассказал, какие на самом деле отношения между Кейт Миддлтон и ее супругом

18 июня 2024 06:48
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Эксперт по языку тела рассказал, какие на самом деле отношения между Кейт Миддлтон и ее мужем
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Эксперт по языку тела раскрыл подлинную природу отношений принцессы Уэльской Кейт Миддлтон и принца Уильяма после того, как наблюдал за ними на балконе Букингемского дворца. Кейт впервые вернулась к публике во время лечения рака и присоединилась к королевской семье, чтобы отпраздновать официальный день рождения монарха.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Кейт Миддлтон продемонстрировала изысканную уверенность

Эксперт по коммуникациям Джуди Джеймс говорит, что взгляд между Кейт Миддлтон и ее супругом говорит многое об их связи.

 

Британская королевская семья
Британская королевская семья. Фото: Reuters

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Reuters

 

"Поразительный момент, когда их взгляды наконец встретились. Морщины вокруг глаз Уильяма и улыбка свидетельствуют о его внутренней гордости и возможном облегчении от того, что его прекрасная супруга снова стоит рядом, а Кейт, которая на этом этапе заметно расслабилась, ответила широкой, любящей улыбкой", — делится эксперт.

Появление принцессы Уэльской было под вопросом после того, как она пропустила финальную репетицию Trooping the Color.

Джеймс сказала, что во время борьбы с раком принцесса Уэльская показала "мастер-класс" по королевской выдержке, силе и решительность.

"Язык тела Кейт при возвращении был мастер-классом того, что такое быть членом королевской семьи. У нее уже был пример покойной королевы, и он включал стоицизм и спокойствие без всякой капли жалости к себе или драме", — рассказала эксперт.

Поддержка со стороны общественности произвела глубокое впечатление на принцессу, которая сказала в обращении к общественности, что была "впечатлена" "добрыми пожеланиями", которые изменили мир для "нас с Уильямом и помогли нам обоим пережить некоторые более сложные этапы".

Напомним, стало известно, кто мотивирует короля Чарльза помириться с принцем Гарри. А также мы писали, вернется ли Кейт Миддлтон к своей привычной роли.

принц Джордж
королевская семья
принц Уильям
Кейт Миддлтон

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор