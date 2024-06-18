Эксперт по языку тела рассказал, какие на самом деле отношения между Кейт Миддлтон и ее мужем

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Reuters

Эксперт по языку тела раскрыл подлинную природу отношений принцессы Уэльской Кейт Миддлтон и принца Уильяма после того, как наблюдал за ними на балконе Букингемского дворца. Кейт впервые вернулась к публике во время лечения рака и присоединилась к королевской семье, чтобы отпраздновать официальный день рождения монарха.

Об этом пишет Daily Mail.

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Эксперт по коммуникациям Джуди Джеймс говорит, что взгляд между Кейт Миддлтон и ее супругом говорит многое об их связи.

Британская королевская семья. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Reuters

"Поразительный момент, когда их взгляды наконец встретились. Морщины вокруг глаз Уильяма и улыбка свидетельствуют о его внутренней гордости и возможном облегчении от того, что его прекрасная супруга снова стоит рядом, а Кейт, которая на этом этапе заметно расслабилась, ответила широкой, любящей улыбкой", — делится эксперт.

Появление принцессы Уэльской было под вопросом после того, как она пропустила финальную репетицию Trooping the Color.

Джеймс сказала, что во время борьбы с раком принцесса Уэльская показала "мастер-класс" по королевской выдержке, силе и решительность.

"Язык тела Кейт при возвращении был мастер-классом того, что такое быть членом королевской семьи. У нее уже был пример покойной королевы, и он включал стоицизм и спокойствие без всякой капли жалости к себе или драме", — рассказала эксперт.

Поддержка со стороны общественности произвела глубокое впечатление на принцессу, которая сказала в обращении к общественности, что была "впечатлена" "добрыми пожеланиями", которые изменили мир для "нас с Уильямом и помогли нам обоим пережить некоторые более сложные этапы".

Напомним, стало известно, кто мотивирует короля Чарльза помириться с принцем Гарри. А также мы писали, вернется ли Кейт Миддлтон к своей привычной роли.