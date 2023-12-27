Экс-спродюсер Лободы разгромила путинистов, которые были на "голой" вечеринке в Москве

Светлана Лобода и Нателла Крапивина. Фото: Google

В России набирает обороты скандал вокруг откровенной вечеринки российской блоггерши Анастасии Ивлеевой, на которую один гость пришел лишь в носке. После обнародования фотографий и видео с ним, а также других звездных гостей вечера, последних начали отменять и вырезать из всех программ.

В своем Instagram эту ситуацию прокомментировала экс-продюсер Светланы Лободы, Нателла Крапивина.

Читайте также:

Крапивина о голой вечеринке

Долгое время Ивлеева была ведущей тревел-шоу "Орел и Решка". Производством занималась украинская компания, владелицей которой была Нателла Крапивина. Комментируя скандал, в который вляпалась ее бывшая сотрудница, экс-продюсер Лободы отметила, что не видит за что извиняться.

"Голыми задницами крутить не привыкать. На этом карьеры построены. Но, вырезают из эфиров, отменяют концерты и разрывают рекламные контракты. Только бабки (деньги. — Ред.), господа, ничего личного", — отметила Крапивина.

Она отметила, что ошибаются все, и у нее тоже были неудачи. Впрочем, после них она вставала и шла дальше. Чего точно не делала — так не вела себя как путинисты.

"Нет ничего позорного, чем стоять на коленях только ради денег. Не ради жизни других, не ради правды и справедливости, не ради спасения собственной души, а просто потому, что тебя отодвинули от кормушки. И патриотизм у них такой же… Они договорятся и уже скоро продлят благословенное время по городам и эфирам", — подытожила Крапивина.

Анастасия Ивлеева и Филипп Киркоров на скандальной вечеринке. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что россиян, посетивших развратную вечеринку в Москве, публично наказали. Также мы рассказывали, что модный дом Balenciaga внес Киркорова в черный список за поддержку Путина.