Експродюсерка Лободи запустила подкаст та розповіла кумедний випадок з Леді Гагою

Продюсерка Нателла Крапівіна. Скриншот: YouTube/natella_krapivina

Експродюсерка співачки Світлани Лободи, Нателла Крапівіна, запустила свій YouTube-канал та шоу NLO. Так для себе вона вирішила розпочати 2024 рік. В новому авторському проєкті Нателла, зокрема, згадала про кумедний випадок з суперзіркою Леді Гагою.

Відповідне відео з’явилось в YouTube.

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Продюсерка зазначила, що в новому проєкті вона не збирається влаштовувати марафони та продавати різні послуги. Крапівіна планує в новому шоу NLO розповідати цікаві моменти зі свого життя та спостереження за тим, що відбувається. До речі, NLO — це абревіатура з фрази "Нателла краще пояснить", щоправда, російською.

Так, Крапівіна згадала, що одного разу вони зі Світланою працювали на новорічному корпоративі в Лос-Анджелесі. На цей захід організатори запросили виступити і Леді Гагу. Вона була без своїх епатажних костюмів і співала в компанії невеликого джаз-бенду.

"Ми зі Світланою заходимо в ліфт і тут стоїть Леді Гага. І я завмираю, бо була на всіх її концертах, вважаю потужним музичним артистом. І я кажу обережно Свєтє: "Сфотографуй мене, будь ласка. Я ж тебе ніколи про це не просила". І Свєта на мене так дивиться і каже: "Не ганьбись"", — розповіла Нателла.

Продюсерка зазначила, що за все своє життя ніколи не просила в артистів сфотографуватися з ними. Цього вона дотримується і зараз.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Лобода одягнула доньку у вишиванку і патріотичний вінок. Також ми розповідали, що LOBODA переспівала український "Щедрик" разом з сотнею дітей у центрі Латвії.