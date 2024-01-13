Экс-продюсер Лободы запустила подкаст и рассказала забавный случай с Леди Гагой

Продюсер Нателла Крапивина. Скриншот: YouTube/natella_krapivina

Экс-продюсер певицы Светланы Лободы, Нателла Крапивина, запустила свой YouTube-канал и шоу NLO. Так она решила начать 2024 год. В новом авторском проекте Нателла, в частности, упомянула о забавном случае с суперзвездой Леди Гагой.

Соответствующее видео появилось в YouTube.

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Продюсер отметила, что в новом проекте она не собирается устраивать марафоны и продавать различные услуги. Крапивина планирует в новом шоу NLO рассказывать интересные моменты из своей жизни и наблюдения за происходящим. Кстати, NLO—– это аббревиатура из фразы "Нателла лучше объяснит", правда, по-русски.

Так, Крапивина вспомнила, что однажды они со Светланой работали на новогоднем корпоративе в Лос-Анджелесе. На мероприятие организаторы пригласили выступить и Леди Гагу. Она была без своих эпатажных костюмов и пела в компании небольшого джаз-бэнда.

"Мы со Светланой заходим в лифт и здесь стоит Леди Гага. И я замираю, потому что была на всех ее концертах, считаю мощным музыкальным артистом. И я говорю осторожно Свете: "Сфотографируй меня, пожалуйста. Я же тебя никогда об этом не просила". И Света на меня так смотрит и говорит: "Не позорься"", — рассказала Нателла.

Продюсер отметила, что за всю свою жизнь никогда не просила у артистов сфотографироваться с ними. Этого она придерживается и сейчас.

Напомним, ранее мы писали, что Лобода одела дочь в вышиванку и патриотический венок. Также мы рассказывали, что LOBODA перепела украинский "Щедрик" вместе с сотней детей в центре Латвии.