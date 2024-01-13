Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Экс-продюсер Лободы запустила подкаст и рассказала забавный случай с Леди Гагой arrow

Экс-продюсер Лободы запустила подкаст и рассказала забавный случай с Леди Гагой

13 января 2024 11:15
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Экс-продюсер Лободы запустила подкаст и рассказала забавный случай с Леди Гагой
Продюсер Нателла Крапивина. Скриншот: YouTube/natella_krapivina
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Экс-продюсер певицы Светланы Лободы, Нателла Крапивина, запустила свой YouTube-канал и шоу NLO. Так она решила начать 2024 год. В новом авторском проекте Нателла, в частности, упомянула о забавном случае с суперзвездой Леди Гагой.

Соответствующее видео появилось в YouTube.

Читайте также:

Нателла Крапивина встретила Леди Гагу

Продюсер отметила, что в новом проекте она не собирается устраивать марафоны и продавать различные услуги. Крапивина планирует в новом шоу NLO рассказывать интересные моменты из своей жизни и наблюдения за происходящим. Кстати, NLO—– это аббревиатура из фразы "Нателла лучше объяснит", правда, по-русски.

Так, Крапивина вспомнила, что однажды они со Светланой работали на новогоднем корпоративе в Лос-Анджелесе. На мероприятие организаторы пригласили выступить и Леди Гагу. Она была без своих эпатажных костюмов и пела в компании небольшого джаз-бэнда.

"Мы со Светланой заходим в лифт и здесь стоит Леди Гага. И я замираю, потому что была на всех ее концертах, считаю мощным музыкальным артистом. И я говорю осторожно Свете: "Сфотографируй меня, пожалуйста. Я же тебя никогда об этом не просила". И Света на меня так смотрит и говорит: "Не позорься"", — рассказала Нателла.

Продюсер отметила, что за всю свою жизнь никогда не просила у артистов сфотографироваться с ними. Этого она придерживается и сейчас.

Напомним, ранее мы писали, что Лобода одела дочь в вышиванку и патриотический венок. Также мы рассказывали, что LOBODA перепела украинский "Щедрик" вместе с сотней детей в центре Латвии.

YouTube
Светлана Лобода
Леди Гага
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме