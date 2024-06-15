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Ексучасниця гурту НеАнгели повідомила про госпіталізацію єдиної доньки

15 червня 2024 17:31
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Стас Кожушко
Редактор
Доньку Слави Камінської госпіталізували в Іспанії — що трапилося
Співачка Слава Камінська. Фото: Instagram/babaslavka
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Після початку повномасштабної війни ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська з двома дітьми виїхала в Європу. Саме в одній з країн її доньку Лауру госпіталізували. 

Про це зіркова уродженка Одеси розповіла у своїх соцмережах.

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Доньку Камінської госпіталізували

Тривалий час співачка з дітьми жили в Нідерландах, але згодом переїхали до Іспанії. Камінська з нареченим та дітьми живуть на іспанському острові Тенерифе (Канари). Саме там госпіталізували восьмирічну доньку Слави.

"Пневмонія це жахливо. Будьте обережні. Зараз ходить якийсь вірус, який спричинює пневмонію. Слава Богу Лаура пішла на поправку", — написала Камінська.

Співачка, якій в липні виповниться 40 років зазначила — Лауру виписали зі шпиталю. Зараз дівчинка продовжує лікування вдома та приймає антибіотики. Чи не піддався вірусу дев’ятирічний син Камінської, Леонард, артистка не повідомила. 

Зазначимо, батько дітей Камінської — пластичний хірург Едгар Камінський. Вони були одружені з 2014 по 2019 роки. Для ексучасниці гурту "НеАнгели"  це був другий шлюб.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Наталія Могилевська поділилася рідкісними кадрами з молодшою донькою. Також ми розповідали, що співачка Надя Дорофєєва попередила українців про аферистів.

Слава Камінська
лікарні
українські зірки
хвороба
діти

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