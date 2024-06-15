Доньку Слави Камінської госпіталізували в Іспанії — що трапилося

Співачка Слава Камінська. Фото: Instagram/babaslavka

Після початку повномасштабної війни ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська з двома дітьми виїхала в Європу. Саме в одній з країн її доньку Лауру госпіталізували.

Про це зіркова уродженка Одеси розповіла у своїх соцмережах.

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Доньку Камінської госпіталізували

Тривалий час співачка з дітьми жили в Нідерландах, але згодом переїхали до Іспанії. Камінська з нареченим та дітьми живуть на іспанському острові Тенерифе (Канари). Саме там госпіталізували восьмирічну доньку Слави.

"Пневмонія — це жахливо. Будьте обережні. Зараз ходить якийсь вірус, який спричинює пневмонію. Слава Богу Лаура пішла на поправку", — написала Камінська.

Співачка, якій в липні виповниться 40 років зазначила — Лауру виписали зі шпиталю. Зараз дівчинка продовжує лікування вдома та приймає антибіотики. Чи не піддався вірусу дев’ятирічний син Камінської, Леонард, артистка не повідомила.

Зазначимо, батько дітей Камінської — пластичний хірург Едгар Камінський. Вони були одружені з 2014 по 2019 роки. Для ексучасниці гурту "НеАнгели" це був другий шлюб.

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