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Экс-участница группы НеАнгелы сообщила о госпитализации единственной дочери

15 июня 2024 17:31
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Стас Кожушко
Редактор
Дочь Славы Каминской госпитализировали в Испании — что случилось
Певица Слава Каминская. Фото: Instagram/babaslavka
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Стас Кожушко
Редактор

После начала полномасштабной войны єкс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская с двумя детьми уехала в Европу. Именно в одной из стран ее дочь Лаура госпитализировали.

Об этом звездная уроженка Одессы рассказала в своих соцсетях.

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Дочь Каминской госпитализировали

Долгое время певица с детьми жили в Нидерландах, но затем переехали в Испанию. Каминская с женихом и детьми живут на испанском острове Тенерифе (Канары). Там госпитализировали восьмилетнюю дочь Славы.

"Пневмонияэто ужасно. Будьте осторожны. Сейчас ходит какой-то вирус, вызывающий пневмонию. Слава Богу Лаура пошла на поправку", — написала Каминская.

Певица, которой в июле исполнится 40 лет, отметила — Лауру выписали из госпиталя. Сейчас девочка продолжает лечение дома и принимает антибиотики. Не поддался ли вирусу девятилетний сын Каминской, Леонард, артистка не сообщила.

Отметим, отец детей Каминской — пластический хирург Эдгар Каминский. Они были женаты с 2014 по 2019 годы. Для Экс-участницы группы "НеАнгелы" это был второй брак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Напомним, ранее мы писали, что певица Наталья Могилевская поделилась редкими кадрами с младшей дочерью. Также мы рассказывали, что певица Надя Дорофеева предупредила украинцев об аферистах.

Слава Каминская
больницы
украинские звезды
болезнь
дети

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