Слава Камінська перенесла за один раз багато операції — деталі

Українська співачка Слава Камінська. Фото: instagram.com/babaslavka

Відома українська співачка Слава Камінська за один день перекроїла своє обличчя та тіло. Зірка перенесла одразу сім хірургічних втручань.

Про це вона розповіла на своїй сторінці Instagram.

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Співачка зізналася, що хотіла зробити пластику ще минулого року, однак із головою поринула у нове кохання. Тоді Камінська хотіла зробити лише підтяжку повік (блефаропластику), однак дещо сталося, що змусило її переробляти й інші частини тіла.

В одній із грудей Камінської луснув імплант. Це було для неї очікувано, адже вона робила мамопластику 19 років тому і після неї вигодувала двох дітей.

"Я давно хотіла блефаропластику, бо вже потрібно було, роки нікого не щадять. Хотіла зробити ще торік, але так і не доїхала, тому що закохалася, звалила жити на Тенерифе і була надто зайнятою. Мій навіяв мені, що мені нічого не потрібно, я і так гарна, але тут трапилося "диво" — у мене луснув імплант. Таке буває, коли груди годували двох дітей і їм 19 років", — розповіла артистка.

Співачка має дружні відносини із хірургом, до якого приїхала себе змінювати у Єреван (Арменія). Камінська зізналася, що за один раз вирішила зробити не лише груди та повіки, а й ряд інших хірургічних маніпуляцій, щоб не "навантажувати свій організм зайвим наркозом".

Пластичні операції Камінської. Фото: скриншот Instagram

"Я вирішила, що якщо вже наркоз, то нехай крім грудей буде ще блефаропластика, грудки Біша, ендоскопічна підтяжка брів, нитки, ін'єкції та ліпосакція колін. Чому ні? Ще купа хворобливих косметичних маніпуляцій, все одно наркоз", — розповіла артистка.

Нагадаємо, Слава Камінська показала, який вигляд маж після перенесених операції на обличчі та тілі.

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