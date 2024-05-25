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Ексучасниця гурту "ВІА Гра" зізналась, навіщо продюсери водили її до лікарів

25 травня 2024 09:04
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Стас Кожушко
Редактор
Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Ольга Романовська згадала, як продюсери водили її в клініку
Ексучасниця гурту "ВІА Гра" Ольга Романовська. Фото: Instagram/romanovskaolga
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Ольга Романовська (Корягіна до заміжжя) поділилася з підписниками думками про власну зовнішність. Так, зіркова уродженка Одеси, яка давно живе за кордоном, згадала про один випадок з продюсерами популярного дівочого колективу.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Романовської.

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За словами 38-річної артистки, яка зараз переважно займається вихованням дітей та саморозвитком, вона не була "гидким каченям". Втім тривалий час страждала від дефіциту впевненості в собі. Ольга зізналась, коли вона потрапила до гурту "ВІА Гра", комплексів у неї побільшало. 

"Наприклад, я дізналася, що у мене коліна не дуже. Продюсери привели мене до клініки, і лікар сказав, що мені допоможе лише операція. Дякувати Богу, продюсери покрутили пальцем біля скроні, а моя "страшна" проблема виправилася спортом", — написала Романовська. 

Романовська — багатодітна матір. Вона виховує двох синів та доньку. Після пологів Ольга почала активно займатися танцями та спортом.

"Зробила маммопластику (операція на грудях. — Ред.), ходила на всі можливі процедури для тіла, не вилазила із салонів і, звичайно, намагалася розвивати свою справу… Я не займаюся практиками та медитаціями, не відвідую психолога, не беру аскези та не займаюсь іншою хіромантією", — підсумувала Романовська.

Ольга Романовська у "ВІА Грі"

На початку 2006 року пройшла кастинг до групи на місце Надії Грановської (Мейхер), яка відмовилася від подальшої участі у проєкті. Але продюсери взяли Христину Коц-Готліб. Після трьох місяців було вирішено все ж таки надати шанс Ользі. Коц-Готліб продюсери попросили з гурту. 10 квітня 2006 року тоді ще Корягіна була представлена ​​як нова учасниця "ВІА Гри".

Разом із нею до складу гурту входили також Віра Брежнєва та Альбіна Джанабаєва. За час свого перебування у групі Ольга знялася у кліпах "Л. М. Л.", "Цветок и нож", взяла участь у записі англомовного альбому. У березні 2007 року Ольга оголосила про свою вагітність та пішла з "ВІА Гри".

Нагадаємо, раніше ми писали, як день народження відсвяткувала колишня учасниця "ВІА Гри" Санта Дімопулос. Також ми розповідали, що співачка Руслана Лижичко показала епізод свого майбутнього музичного шоу.

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ВІА Гра
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