Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Ольга Романовська згадала, як продюсери водили її в клініку

Ексучасниця гурту "ВІА Гра" Ольга Романовська. Фото: Instagram/romanovskaolga

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Ольга Романовська (Корягіна до заміжжя) поділилася з підписниками думками про власну зовнішність. Так, зіркова уродженка Одеси, яка давно живе за кордоном, згадала про один випадок з продюсерами популярного дівочого колективу.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Романовської.

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За словами 38-річної артистки, яка зараз переважно займається вихованням дітей та саморозвитком, вона не була "гидким каченям". Втім тривалий час страждала від дефіциту впевненості в собі. Ольга зізналась, коли вона потрапила до гурту "ВІА Гра", комплексів у неї побільшало.

"Наприклад, я дізналася, що у мене коліна не дуже. Продюсери привели мене до клініки, і лікар сказав, що мені допоможе лише операція. Дякувати Богу, продюсери покрутили пальцем біля скроні, а моя "страшна" проблема виправилася спортом", — написала Романовська.

Романовська — багатодітна матір. Вона виховує двох синів та доньку. Після пологів Ольга почала активно займатися танцями та спортом.

"Зробила маммопластику (операція на грудях. — Ред.), ходила на всі можливі процедури для тіла, не вилазила із салонів і, звичайно, намагалася розвивати свою справу… Я не займаюся практиками та медитаціями, не відвідую психолога, не беру аскези та не займаюсь іншою хіромантією", — підсумувала Романовська.

Ольга Романовська у "ВІА Грі"

На початку 2006 року пройшла кастинг до групи на місце Надії Грановської (Мейхер), яка відмовилася від подальшої участі у проєкті. Але продюсери взяли Христину Коц-Готліб. Після трьох місяців було вирішено все ж таки надати шанс Ользі. Коц-Готліб продюсери попросили з гурту. 10 квітня 2006 року тоді ще Корягіна була представлена ​​як нова учасниця "ВІА Гри".

Разом із нею до складу гурту входили також Віра Брежнєва та Альбіна Джанабаєва. За час свого перебування у групі Ольга знялася у кліпах "Л. М. Л.", "Цветок и нож", взяла участь у записі англомовного альбому. У березні 2007 року Ольга оголосила про свою вагітність та пішла з "ВІА Гри".

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