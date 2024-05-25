Бывшая участница группы "ВИА Гра" Ольга Романовская вспомнила, как продюсеры водили ее в клинику

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Ольга Романовская. Фото: Instagram/romanovskaolga

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Ольга Романовская (Корягина до замужества) поделилась с подписчиками мыслями о своей внешности. Так, давно живущая за границей звездная уроженка Одессы вспомнила об одном случае с продюсерами популярного девичьего коллектива.

Соответствующая публикация появилась в Instagram Романовской.

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По словам 38-летней артистки, которая сейчас преимущественно занимается воспитанием детей и саморазвитием, она не была "гадким утенком". Впрочем, долгое время страдала от дефицита уверенности в себе. Ольга призналась, когда она попала в группу "ВИА Гра", комплексов у нее стало больше.

"Например, я узнала, что у меня колени не очень. Продюсеры привели меня в клинику, и врач сказал, что мне поможет только операция. Слава Богу, продюсеры покрутили пальцем у виска, а моя "страшная" проблема исправилась спортом", — написала Романовская.

Романовская — многодетная мать. Она воспитывает двоих сыновей и дочь. После родов Ольга начала активно заниматься танцами и спортом.

"Сделала маммопластику (операция на груди. — Ред.), ходила на все возможные процедуры для тела, не вылезала из салонов и, конечно, пыталась развивать свое дело... Я не занимаюсь практиками и медитациями, не посещаю психолога, не беру аскезы и не занимаюсь другой хиромантией", — подытожила Романовская.

Ольга Романовская в "ВИА Гре"

В начале 2006 года прошла кастинг в группу на место Надежды Грановской (Мейхер), которая отказалась от дальнейшего участия в проекте. Но продюсеры взяли Кристину Коц-Готлиб. После трех месяцев было решено все же предоставить шанс Ольге. Коц-Готлиб продюсеры попросили из группы. 10 апреля 2006 года тогда еще Корягина была представлена ​​как новая участница "ВИА Игры".

Вместе с ней в состав группы входили также Вера Брежнева и Альбина Джанабаева. За время своего пребывания в группе Ольга снялась в клипах "Л. М. Л.", "Цветок и нож", приняла участие в записи англоязычного альбома. В марте 2007 года Ольга объявила о своей беременности и ушла из "ВИА Гры".

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