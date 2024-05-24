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У свій день народження Руслана показала епізод майбутнього музичного шоу

24 травня 2024 21:29
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Стас Кожушко
Редактор
Переможниця Євробачення співачка Руслана відзначила день народження прем'єрою символічного кліпу
Співачка Руслана Лижичко (Ruslana). Фото: Instagram/ruslana.lyzhychko
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Перша переможниця від України на конкурсі "Євробачення", співачка Руслана Лижичко символічно відзначила день народження. В п’ятницю, 24 травня, легендарній артистці виповнився 51 рік. З цього приводу вона презентувала новий відеокліп на англомовну композицію Iron Beat.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі Руслани.

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За словами зіркової іменинниці, новий кліп — це мізансцена з її майбутнього шоу Wild Heart ("Дике серце"). Проєкт Руслана ідентифікує також як моновиставу.

Відео присвячене новій історії про залізний біт. Руслану надихнули легенди про характерників. "Характерництво" — містичні звичаї січового козацтва, овіяні легендами, що розповідають про надлюдські здібності наших предків.

"Козак-характерник — міфічна постать, яка могла поодинці протистояти цілій армії. Характерник міг приспати вороже військо і дати власним козакам сили витримати дні без їжі та відпочинку, йдучи безлюдним степом і вступаючи в бій. Характерники вміли домовлятися з каменем і змушувати говорити метал", — йдеться в описі під відео.

Також Руслана нагадала, що триває благодійний збір на дрони, який присвячений 20-річчю її перемоги на "Євробаченні". 

"Та перемога завжди буде перемогою. Історія не має зворотного ходу, якщо її не переписувати. Сьогодні цей ювілей можна використати лише в одному напрямку, щоб зібрати на дрони", — зазначила артистка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що музична премія Yuna-2024 оголосила переможців. Також ми розповідали, що співачка Марта Липчей презентувала дебютний студійний альбом.

День народження
музика
Руслана Лижичко
пісні
українські зірки

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