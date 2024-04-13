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Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" зізналась, коли повернеться в Україну

13 квітня 2024 07:55
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Стас Кожушко
Редактор
Коли кума Макса Барських з гурту ВІА Гра повернеться в Україну
Співачка Міша Романова. Фото: Instagram/misharomanova
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Після початку повномасштабної війни колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова переїхала з сином та мамою в Німеччину. Втім остаточно повертатися на Батьківщину уродженка Херсону поки не планує.

Про це 33-річна співачка розповіла в інтерв’ю виданню "ТиКиїв"

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За словами Міши, кумом і близьким другом якої є співак Макс Барських, зараз вона живе на дві країни. Колишня учасниця так званої нової "ВІА Гри" часто приїжджає до Києва, але сина Мартіна з собою не бере. Так, наприклад, останній приїзд Романової припав на масовану ракетну атаку.

"Я постійно спускаюся в укриття і в цей момент думаю: добре що зараз мій п’ятирічний річний син у безпеці, з моєю мамою у Німеччині. Добре, що він не чує цих сирен і страшних вибухів", — зізналась Романова. 

Співачка, якій приписують романтичні стосунки з сином відомого режисера, продюсера Олександра Роднянського, Алексом, вважає — необхідно зберегти найцінніше. Йдеться про дітей, яким, за словами артистки, дуже важливо відчувати безпеку та спокій.

"Тому я планую свій переїзд з сином в Україну вже після закінчення війни", — підсумувала Романова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос зізналася, чи вільне її серце після розлучення з відомим бізнесменом. Також ми розповідали, що колишня дружина шоумена Володимира Остапчука назвала причину їхнього розлучення.

ВІА Гра
українські зірки
співачка
Міша Романова

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