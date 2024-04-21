Що Санта Дімопулос зрозуміла після розлучення з відомим бізнесменом

Співачка, коуч Санта Дімопулос. Фото: Instagram/santadimopulos

На початку цього місяця колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос оголосила про розлучення з бізнесменом Ігорем Кучеренком. Зіркова уродженка Києва, яка після початку повномасштабної війни з дітьми живе за кордоном, поспілкувалась з підписниками та шанувальниками.

Відповідні сторіз з’явились в її Instagram.

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Дімопулос про розлучення

Один з підписників або ж гостей її сторінки в соціальній мережі поцікавився в 36-річної артистки, які основні висновки вона зробила після розлучення з відомим бізнесменом. Зазначимо, що для багатьох фанів воно стало несподіванкою, бо нещодавно родина переїхала з Франції до Об'єднаних Арабських Еміратів, де Кучеренко, за словами Санти, мав роботу.

"Не будувати ілюзій, нічого не чекати, сподіватися на себе, розвиватися, не йти на компроміси там, де лежать інтереси вашої душі. Тримати стан та гармонію. Тільки так даються ресурси та можливості", — відповіла про висновки після розлучення Дімопулос.

Також колишня підопічна музичного продюсера Костянтина Меладзе відповіла, як їй вдається бути впевненою в собі та поставила на місце хейтера. Зазначимо, що Санта відповідала на всі запитання російською мовою.

Деякі відповіді Санти Дімопулос. Фото: Instagram/santadimopulos

Нагадаємо, раніше ми писали, чи вільне серце Санти Діпомулос після розлучення з бізнесменом. Також ми розповідали, де Дімопулос планує придбати нерухомість.