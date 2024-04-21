Что Санта Димопулос поняла после развода с известным бизнесменом

Певица, коуч Санта Димопулос. Фото: Instagram/santadimopulos

В начале этого месяца бывшая участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос объявила о разводе с бизнесменом Игорем Кучеренко. Звездная уроженка Киева, которая после начала полномасштабной войны с детьми живет за границей, пообщалась с подписчиками и поклонниками.

Соответствующие сториз появились в ее Instagram.

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Димопулос о разводе

Один из подписчиков или гостей ее страницы в социальной сети поинтересовался у 36-летней артистки, какие основные выводы она сделала после развода с известным бизнесменом. Отметим, что для многих фанатов оно стало неожиданностью, потому что недавно семья переехала из Франции в Объединенные Арабские Эмираты, где Кучеренко, по словам Санты, имел работу.

"Не строить иллюзий, ничего не ждать, надеяться на себя, развиваться, не идти на компромиссы там, где лежат интересы вашей души. Держать состояние и гармонию. Только так даются ресурсы и возможности", — ответила о выводах после развода Димопулос.

Также бывшая подопечная музыкального продюсера Константина Меладзе ответила, как ей удается быть уверенной в себе и поставила на место хейтера. Отметим, что Санта отвечала на все вопросы на русском языке.

Некоторые ответы Санты Димопулос. Фото: Instagram/santadimopulos

Напомним, ранее мы писали, свободно ли сердце Санты Дипомулос после развода с бизнесменом. Также мы рассказывали, где Димопулос планирует приобрести недвижимость.