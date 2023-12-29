Російську блогерку Івлєєву оштрафували на 100 тисяч рублів за організацію "голої" вечірки

Блогерка Анастасія Івлєєва на "голій" вечірці. Фото: Instagram Івлєєвої

У Росії оштрафували телеведучу Настю Івлєєву на 100 тисяч рублів за організацію "голої" вечірки. Її визнали винною в організації "масового одночасного перебування громадян у громадських місцях, які спричинили порушення громадського порядку".

Про це пишуть росЗМІ.

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Російська блогерка і ведуча Настя Івлєєва отримала штраф у розмірі 100 тисяч рублів за порушення громадського порядку через вечірку, яку влаштувала напередодні у центрі Москви.

Лоліта, Джиган і Івлєєва Колишні на вечірці в Москві. Фото: росЗМІ

Порушення громадського порядку, як мовиться у рішенні суду, полягали в тому, що в ході вечірки її учасники перебували в "голому вигляді, що ображає людську гідність", а також у "пропаганді нетрадиційних сексуальних стосунків" і нецензурній лайці.

При цьому максимальна сума штрафу за частиною статті, яку поставили Івлєєвій, становить 20 тисяч рублів для фізичних осіб. На суму 100 тисяч рублів можуть оштрафувати лише посадових осіб, а для юридичних штрафи починаються від 200 тисяч рублів.

Що передувало

Вечірка з дрес-кодом almost naked ("майже голий"), організована Івлєєвою, відбулася в московському клубі "Мутабор" 21 грудня. На ній були присутні російські знаменитості, серед яких Філіпп Кіркоров, Лоліта, Джиган та багато інших.

Журналістка Ксенія Собчак на скандальній вечірці Івлєєвої. Фото: росЗМІ

Фото з вечірки потрапили в мережу, і після обурення провладних активістів актори та музиканти, які були присутні, почали масово вибачатися. Вибачалися співаки Філіп Кіркоров, Діма Білан та Лоліта Мілявська, а також телеведуча Ксенія Собчак.

Російського репера Vacio, який прийшов на вечірку з носком, одягненим на статевий орган, раніше заарештували на 15 діб за статтею про дрібне хуліганство. Також на нього склали протокол за статтею про "пропаганду" ЛГБТ.

Нагадаємо, Полякова зухвало висміяла "голу" вечірку і пророкувала смерть Лоліті.

Також ми писали, що експродюсерка Лободи розгромила путіністів, які були на "голій" вечірці в Москві.