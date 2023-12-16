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Электрик в модных трусах — Виктория Бекхэм засветила пикантное фото мужа

16 декабря 2023 15:20
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Электрик в модных трусах - Виктория Бекхэм зажгла пикантное фото мужчины
Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дизайнер Виктория Бекхэм поделилась необычным снимком своего мужа Дэвида, пошутив, что легенда футбола чинил телевизор Samsung Frame в их отеле в Нью-Йорке. Жена футболиста показала 48-летнего Дэвида, лежащего на полу в белых трусах от Calvin Klein.

Фото дизайнер показала в своем Instagram.

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Подтянутые ноги, мускулистая спина и уникальные татуировки Дэвида были полностью видны, когда он чинил телевизор. После этого бренд техники даже предложил легенде работу в своей команде ремонтников.

 

Дэвид Бекхэм стал электириком. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
Дэвид Бекхэм стал электриком. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

"Электрик приехал починить телевизор...Добро пожаловать! Дэвид Бекхэм", — написала жена спортсмена.

Пост понравился поклонникам:

"Спасибо, Виктория. Вы сделали мой день".

"Почему, Боже, почему?????? Почему ты не сделал их всех одинаковыми?".

"Спасибо за подарок!", — написали фолловеры.

Тем временем Samsung прокомментировала снимок: "Почини это, как Бекхэм".

Пресс-секретарь марки сказал: "Приятно видеть, как Дэвид застрял с The Frame TV. Если он когда-нибудь решит выйти на пенсию, мы будем рады зарегистрировать его как нового рабочего в The Samsung Repair Team. Если вы заинтересованы, Дэвид, позвоните нам".

Публикация появилась, когда известная пара и их дети отправились в поездку в Нью-Йорк. Бывший капитан сборной Англии поделился трогательным снимком, на котором он и его сын Круз, 18 лет, отправились на прогулку по городу. Также поделился фотографиями походов в ресторан, во время обеда итальянской пиццей и нью-йоркскими стейками. Дэвид также поделился фотографиями, на которых он и с дочкой Харпер в праздничном настроении катались с семьей на коньках. Супруги воспитывают четырех детей — 24-летнего Бруклина, 21-летнего Ромео, Круза и 12-летнюю Харпер.

Напомним, Виктория Бекхэм в сетчатых колготках снялась в грациозной фотосессии.

Ранее сын Бекхэмов с любимой воспроизвел знаменитые образы своих родителей.

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