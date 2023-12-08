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Электронная музыка на Рождество — певица YAROMIYA осовременила легендарный "Щедрик"

8 декабря 2023 18:05
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Электронная музыка на Рождество — певица YAROMIYA осовременила легендарный "Щедрик"
Музыканты YAROMIYA и GLOVA. Фото: менеджмент артистов
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

В канун рождественских праздников все больше артистов радуют своими неожиданными премьерами. Известная рождественская песня "Щедрик" получила авторское прочтение от певицы YAROMIYA и популярного саундпродюсера GLOVA.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистов.

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Электронное звучание "Щедрика"

Легендарная композиция "Щедрик" имеет немало оригинальных прочтений. Своим видением рождественского хита делились зарубежные и украинские артисты. YAROMIYA и GLOVA убеждают, что хотели сделать что-то непохожее на других.

 

 

"Немножко праздника и тепла в эти довольно не простые времена. Пока эта очень традиционная песня для украинцев песня будет звучать в каждом доме, вы будете чувствовать единство. А наше с GLOVA видение "Щедрика" придаст более яркие краски этим дням", — поделилась YAROMIYA.

Традиционно в песню вложены: зимняя атмосфера, ощущение приближения праздников, но в обработке артистов ощущается ярко выраженная линия электронного саунда, который делает сингл сверхсовременным.

"Хочется, чтобы наши колядки и щедривки звучали так, чтобы прививать любовь к украинским традициям было легко и непринужденно. Настойчиво хотим, чтобы наша молодежь еще больше гордилась нашей культурой и желала быть ее частью. Хотя "Щедрик" и имеет уже тысячи различных обработок, мы преследовали цель сделать что-то мощное и не похожее на других. Говорят, у нас получилось!", — поделились YAROMIYA и GLOVA.

Напомним, EL Кравчук представил первую в своей карьере рождественскую песню.

Ранее Mari Cheba представила песню-молитву на День ВСУ.

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