Эмили Ратаковски в крошечном бикини прогулялась по центру Нью-Йорка

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Эмили Ратаковски продемонстрировала откровенный образ посреди Нью-Йорка. 32-летняя звезда примерила одно из своих бикини марки Inamorata.

Фото опубликовала в соцсети.

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Красавица прогулялась в ярком оранжево-белом бикини. Ратаковски вышла на улицы города в алых кроссовках с белой окантовкой и носках до лодыжек. Фолловеры модели, особенно мужчины, были в восторге от фото.

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

"Представьте себе, что случайно проедете по этой улице в четверг и увидите Эмили Ратаковски".

"Чрезвычайные новости: историческая пробка, вызванная богиней, которая шла по улице", — комментируют поклонники.

Ранее Эмили рассказала о том, что любила ходить в откровенных образах с детства. Но последствия были печальными. Звезда вспомнила, как учительница средней школы однажды сорвала с нее бюстгальтер и как кастинг-директор сказал ей, когда она была подростком, что она выглядит развратной.

30-летняя Эмили делится откровенными подробностями в своей книге "Мое тело", размышляя о том, как взрослые чувствовали себя комфортно, делая жесткие комментарии, даже когда она была несовершеннолетней — и как она вскоре заметила внимание мужчин.

Напомним, жених Кейт Мосс устроил ей фотосессию в известном журнале. А раньше эксперт рассказал, почему звезды обнажились на Бале института костюмов.