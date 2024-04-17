Емілі Ратаковські знялась топлес в образі легендарної Бріжіт Бардо
Модель Емілі Ратаковскі влаштувала фотосесію топлес. Зірка у білій перуці нагадала легендарну зірку кіно — Бріжіт Брадо.
Про це стало відомо з Instagram моделі.
Емілі Ратаковські у відвертій фотосесії
На фото модель позує без одягу у білій та рожевій перуці. Фоловери були у захваті від побаченого і порівняли Емілі з акторкою Бріжіт Брадо. Серед друзів моделі, які засипали її компліментами, були Джіджі Хадід та Лорен Санчес.
Раніше Емілі розповіла про те, що полюбляла ходити у відвертих образах із дитинства. Та наслідки були сумними. Зірка пригадала, як вчителька середньої школи одного разу зірвала з неї бюстгальтер і як кастинг-директор зауважив їй, коли вона була підлітком, що вона виглядає розпусною.
30-річна Емілі ділиться відвертими подробицями у своїй книзі "Моє тіло", розмірковуючи про те, як дорослі відчували себе комфортно, роблячи жорсткі коментарі, навіть коли вона була неповнолітньою — і як незабаром вона помітила зацікавлену увагу чоловіків.
Її батьки теж були неймовірно зациклені на її зовнішності, що змусило її, у свою чергу, зосередити велику увагу на власній красі.
"Краса була для мене способом бути особливою. Коли я була особливим, я найбільше відчувала любов батьків до себе", — говорить зірка.
Мати моделі, Кеті, поділилася, що лікар, який приймав пологи, не міг стримати захвату через красу Емілі і навіть привіз своїх дітей до лікарні наступного дня, щоб побачити її.
"Ти була такою гарною дитиною", — казала її мати.
Емілі пригадує, що батьки переймалися її красою.
"Їм обом, особливо моїй матері, здавалося важливим, щоб їхню доньку сприймали як прекрасну", — написала вона.
Вона вперше зрозуміла, що чоловіки приваблюють її, коли їй було лише 12 років.
"Я була дитиною, але якимось чином уже була експертом у виявленні чоловічого бажання, навіть якщо я не зовсім розуміла, що з цим робити", — сказала вона.
Коли вона вчилася в середній школі, агент звернувся до неї щодо роботи моделі.
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