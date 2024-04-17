Емілі Ратаковські знялась топлес в образі легендарної Бріжіт Бардо

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Емілі Ратаковскі влаштувала фотосесію топлес. Зірка у білій перуці нагадала легендарну зірку кіно — Бріжіт Брадо.

Про це стало відомо з Instagram моделі.

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На фото модель позує без одягу у білій та рожевій перуці. Фоловери були у захваті від побаченого і порівняли Емілі з акторкою Бріжіт Брадо. Серед друзів моделі, які засипали її компліментами, були Джіджі Хадід та Лорен Санчес.

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Модель Емілі Ратаковські. Фото: instagram.com/emrata/

Раніше Емілі розповіла про те, що полюбляла ходити у відвертих образах із дитинства. Та наслідки були сумними. Зірка пригадала, як вчителька середньої школи одного разу зірвала з неї бюстгальтер і як кастинг-директор зауважив їй, коли вона була підлітком, що вона виглядає розпусною.

30-річна Емілі ділиться відвертими подробицями у своїй книзі "Моє тіло", розмірковуючи про те, як дорослі відчували себе комфортно, роблячи жорсткі коментарі, навіть коли вона була неповнолітньою — і як незабаром вона помітила зацікавлену увагу чоловіків.

Її батьки теж були неймовірно зациклені на її зовнішності, що змусило її, у свою чергу, зосередити велику увагу на власній красі.

"Краса була для мене способом бути особливою. Коли я була особливим, я найбільше відчувала любов батьків до себе", — говорить зірка.

Мати моделі, Кеті, поділилася, що лікар, який приймав пологи, не міг стримати захвату через красу Емілі і навіть привіз своїх дітей до лікарні наступного дня, щоб побачити її.

"Ти була такою гарною дитиною", — казала її мати.

Емілі пригадує, що батьки переймалися її красою.

"Їм обом, особливо моїй матері, здавалося важливим, щоб їхню доньку сприймали як прекрасну", — написала вона.

Вона вперше зрозуміла, що чоловіки приваблюють її, коли їй було лише 12 років.

"Я була дитиною, але якимось чином уже була експертом у виявленні чоловічого бажання, навіть якщо я не зовсім розуміла, що з цим робити", — сказала вона.

Коли вона вчилася в середній школі, агент звернувся до неї щодо роботи моделі.

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