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Эмили Ратаковски снялась топлесс в образе легендарной Брижит Бардо

17 апреля 2024 12:40
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Эмили Ратаковские снялась топлесс в образе легендарной Брижит Бардо
Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Модель Эмили Ратаковски устроила фотосессию топлесс. Звезда в белом парике напомнила легендарную звезду кино — Брижит Бардо.

Об этом стало известно из Instagram модели.

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На фото модель позирует без одежды в белом и розовом париках. Фолловеры были в восторге от увиденного и сравнили Эмили с актрисой Брижит Бардо. Среди друзей модели, засыпавших ее комплиментами, были Джиджи Хадид и Лорен Санчес.

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/
Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/
Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/
Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/
Модель Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata/

Ранее Эмили рассказала о том, что любила ходить в откровенных нарядах с детства. Но последствия были печальными. Звезда вспомнила, как учительница средней школы однажды сорвала с нее бюстгальтер и как кастинг-директор сказал ей, когда она была подростком, что она выглядит развратной.

30-летняя Эмили делится откровенными подробностями в своей книге "Мое тело", размышляя о том, как взрослые чувствовали себя комфортно, делая жесткие комментарии, даже когда она была несовершеннолетней — и как она вскоре заметила внимание мужчин.

Ее родители тоже были невероятно зациклены на ее внешности, что заставило ее, в свою очередь, сосредоточить большое внимание на собственной красоте.

"Красота была для меня способом быть особенной. Когда я была особенной, я больше всего чувствовала любовь родителей к себе", — говорит звезда.

Мать модели, Кэти, поделилась, что врач, принимавший роды, не мог сдержать восторга из-за красоты Эмили и даже привез своих детей в больницу на следующий день, чтобы увидеть ее.

"Ты была таким красивым ребенком", — говорила ее мать.

Эмили вспоминает, что родители увлекались ее красотой.

"Им обоим, особенно моей матери, казалось важным, чтобы их дочь воспринимали как красивую", — написала звезда.

Она впервые поняла, что мужчины привлекают ее, когда ей было всего 12 лет.

"Я была ребенком, но каким-то образом уже была экспертом по определению мужского желания, даже если я не совсем понимала, что с этим делать", — сказала она.

Когда она училась в средней школе, агент обратился к ней с предложением о работе модели.

Напомним, Ким Кардашьян снялась в рекламе купальников. А Сальма Хайек показала обнаженные фото.

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