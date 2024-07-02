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Эминем брутально рассекретил дату выхода нового альбома

2 июля 2024 21:50
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Стас Кожушко
Редактор
Эминем признался, когда выйдет его новый альбом
Американский рэпер Эминем. Фото: Instagram/eminem
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Титулованный американский рэпер Эминем готовится к премьере своего двенадцатого студийного альбома. Многократный лауреат премии "Грэмми" (имеет 15 статуэток) презентовал креативное промо и рассекретил дату релиза пластинки The Death of Slim Shady.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале 51-летнего рэпера и в его соцсетях.

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Релиз нового альбома Эминема

В проморолике женщина рождает ребенка с черными глазами. Сначала медицинский персонал грубо пытается реанимировать младенца. Впоследствии, когда женщина держит ребенка на руках, зловеще улыбается, а на голове вырастают рога. В конце видео начинает играть трек Houdini.

Внимание! Видео содержит чувствительные и устрашающие кадры. 18+

В проморолике Эминем не снялся. Впрочем, появляется дата релиза альбома The Death of Slim Shady. Пластинка появится на стриминговых платформах в пятницу, 12 июля. Символично, что альбом выходит четверть века спустя после релиза суперхитовой пластинки Slim Shady LP.

Эминем впервые объявил об альбоме The Death of Slim Shady в апреле, выпустив тизер криминального шоу Detroit Murder Files. Позже он опубликовал некролог в детройтской газете, попрощавшись со своим альтер эго Слимом Шейди.

Напомним, ранее мы писали, что единственная биологическая дочь Эминема вышла замуж. Также мы рассказывали, во сколько оценили состояние умершего голливудского актера Мэттью Перри.

музыка Эминем песни зарубежные звезды

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