Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Эмма Стоун в платье-ночнушке на голое тело сияла на красной дорожке arrow

Эмма Стоун в платье-ночнушке на голое тело сияла на красной дорожке

15 декабря 2023 10:52
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Эмма Стоун в платье-ночке на голое тело сияла на красной дорожке
Актриса Эмма Стоун. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Актриса Эмма Стоун посетила красную дорожку на показе своего нового фильма "Бедные-несчастные" в Барбикан-центре в Лондоне. 35-летняя актриса, сыгравшая в фильме, вдохновленном Франкенштейном, сияла в серебристом шелковом платье в стиле ночной рубашки.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Смелый выход оскароносной Эммы Стоун

Эмма вышла на красную дорожку без белья под платьем. Обладательница "Оскара" дополнила свой ансамбль эффектным голубым пальто из крепа, которое легко спадало на ее плечи. Звезда обула туфли на каблуке в тон, и добавила блеска с помощью пары эффектных бриллиантовых серьг.

 

Актриса Эмма Стоун. Фото: Reuters
Актриса Эмма Стоун. Фото: Reuters

 

Актриса Эмма Стоун. Фото: Reuters
Актриса Эмма Стоун. Фото: Reuters

 

На красной дорожке к Эмме присоединились ее коллеги Марк Руффало и Уиллем Дефо, одетые в стильные костюмы.

Роль актрисы в роли раскрепощенной Беллы Бакстер в фильме "Бедные-несчастные", за который она уже была номинирована на "Золотой глобус", делает ее фавориткой на звание лучшей актрисы во второй раз после "Ла-Ла Ленд" в 2017 году. Ожидается, что режиссер Яргос Лантимос будет номинирован за свой оригинальный фильм.

 

Актрисы Марк Руффало, Эмма Стоун и Уильям Дефо. Фото: Reuters
Актеры Марк Руффало, Эмма Стоун и Уиллем Дефо. Фото: Reuters

Картина содержит более десятка откровенных сцен и множество нецензурной лексики. Конкуренцией актрисе в номинации за лучшую женскую роль, вероятно, составит 65-летняя Аннет Беннинг, премьера нового фильма которой также состоялась недавно.

"Бедные-несчастные" — первая большая роль Стоун в кино после "Круэллы" 2021 года. Героиню Стоун, Беллу Бакстер воскресил ее попечитель, доктор Бакстер, которого играет Дефо, после того, как она покончила жизнь самоубийством. Мужчина в трейлере озадачен эксцентричным поведением Беллы, а Бакстер объясняет, что с тех пор как он вернул ее к жизни, ее голова и тело не были синхронизированы.

 

В статье о Белле от Searchlight Pictures Стоун отметила, что "чем самостоятельнее становится Белла, тем больше вызовов она бросает мужчине". Она рассказала, что "хотела сыграть Беллу, потому что это походило на принятие того, что такое быть женщиной".

Актриса также поблагодарила Яргоса, сказав, что он сделал ей подарок, что сделал ее продюсером картины.

Напомним, элегантная супруга Джорджа Клуни ошеломила ярким платьем на красной дорожке.

Ранее звезда "Уэнздей" Дженна Ортега в прозрачном мини засветила белье на светском мероприятии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

Актуальное по теме